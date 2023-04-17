Зеленський: коли є сумніви щодо типу зброї для України, українські воїни віддають життя

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Україна чекає на ґрунтовні рішення від Рамштайну, які відповідатимуть перспективам на полі бою.

Про це глава держави Володимир Зеленський заявив у своєму вечірньому відеозверненні. Повідомляє Офіс Президента України.

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"Агресор має програти. І це наша спільна відповідальність із партнерами – виграти більше часу для миру, тобто бути зараз максимально активними в забезпеченні зброєю та снарядами, щоб нашу спільну перемогу прискорити", — переконаний Президент.

Володимир Зеленський заявив, що українські воїни оплачують своїми життями час очікування поставок зброї — це відбувається щоразу, коли партнери зволікають, або вагаються щодо типу чи певних характеристик озброєння.

І про військові поставки йшлося на засіданні Ставки Головнокомандуючого.

"Сьогодні було більш детально щодо цього: не лише постачання, а й усе те, що стосується виробництва – і державою, і приватними компаніями. Були доповіді міністра з питань стратегічних галузей промисловості Камишіна, міністра оборони Резнікова, командувача Сил логістики Гуляка", — заявив глава держави.

Головне зі звернення Зеленського:

Провів засідання Ставки. Серед питань — дії наших сил оборони, постачання та виробництво боєприпасів для наших воїнів.

Провів нараду з главою уряду Шмигалем щодо підсумків його поїздки в Канаду і США. Результати вагомі.

Готуємось і до чергової зустрічі у форматі "Рамштайн".

Підписав указ про відзначення державними нагородами наших воїнів – 127 бійців ЗСУ, з них 68 – посмертно.

Особисто відзначив воїнів за активні успішні штурмові дії на різних напрямках.

Відзначив людей, які разом із колегами робили все можливе після удару у Словʼянську.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що відновлення України розпочнеться вже цього року. США активно допомагатимуть Україні на цьому шляху.