Восстановление Украины начнется уже в этом году, — Шмыгаль

Денис Шмыгаль на встрече с заместителем советника президента США. Фото: Денис Шмыгаль

Сегодня, 14 апреля, Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что обновление Украины начнется уже в этом году. США будут активно помогать Украине на этом пути.

Об этом информирует Денис Шмыгаль.

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на встрече с заместителем советника Президента США по нацбезопасности в вопросах международной экономики сопредседателем Координационной платформы доноров Украины Майком Пайлом обсуждали ключевые вопросы восстановления.

Как отмечается, уже определены пять приоритетов быстрого восстановления на этот год: восстановление энергетики, гуманитарное разминирование, восстановление жилья, критическая и социальная инфраструктура, развитие частного сектора. На эти направления в этом году нуждаемся в $14 млрд. США уже объявили о выделении $1,5 млрд, чтобы поддержать правительственный план быстрого восстановления Украины.

"Убежден, платформа доноров — наш "финансовый Рамштайн" — обеспечит эффективную координацию усилий по восстановлению нашей страны", — заявил Денис Шмыгаль.

Напомним, что Соединенные Штаты на восстановление разрушенной инфраструктуры Украины хотят направить заблокированные российские активы. Вместе с союзниками сейчас обсуждают, как можно привлечь замороженные $300 млрд центробанка РФ.