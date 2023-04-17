Зеленский: когда есть сомнения относительно типа оружия для Украины, украинские воины отдают жизнь

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Украина ожидает основательных решений от Рамштайна, которые будут отвечать перспективам на поле боя.

Об этом глава государства Владимир Зеленский заявил в своем вечернем видеообращении. Сообщает Офис Президента Украины.

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"Агрессор должен проиграть. И это наша общая ответственность с партнерами — выиграть больше времени для мира, то есть быть сейчас максимально активными в обеспечении оружием и снарядами, чтобы ускорить нашу общую победу", — убежден Президент.

Владимир Зеленский заявил, что украинские воины оплачивают своими жизнями время ожидания поставок оружия — это происходит всякий раз, когда партнеры медлят или колеблются относительно типа или определенных характеристик вооружения.

О военных поставках говорилось на сегодняшнем заседании Ставки Главнокомандующего.

"Сегодня было более подробно по этому поводу: не только поставки, но и все то, что касается производства — и государством, и частными компаниями. Были доклады министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Камышина, министра обороны Резникова, командующего Силами логистики Гуляка", — заявил глава государства.

Главное из обращения Зеленского:

Провел заседание Ставки. Среди вопросов действия наших сил обороны, поставка и производство боеприпасов для наших воинов.

Провел совещание с главой правительства Шмыгалем по итогам его поездки в Канаду и США. Результаты весомые.

Готовимся и к очередной встрече в формате "Рамштайн".

Подписал указ о награждении государственными наградами наших воинов – 127 бойцов ВСУ, из них 68 – посмертно.

Лично отметил воинов за активные успешные штурмовые действия по разным направлениям.

Отметил людей, которые вместе с коллегами делали все возможное после удара в Славянске.

Напомним, премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что восстановление Украины начнется уже в текущем году. США будут активно помогать Украине на этом пути.