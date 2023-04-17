Зеленский: когда есть сомнения относительно типа оружия для Украины, украинские воины отдают жизнь
Украина ожидает основательных решений от Рамштайна, которые будут отвечать перспективам на поле боя.
Об этом глава государства Владимир Зеленский заявил в своем вечернем видеообращении. Сообщает Офис Президента Украины.
"Агрессор должен проиграть. И это наша общая ответственность с партнерами — выиграть больше времени для мира, то есть быть сейчас максимально активными в обеспечении оружием и снарядами, чтобы ускорить нашу общую победу", — убежден Президент.
Владимир Зеленский заявил, что украинские воины оплачивают своими жизнями время ожидания поставок оружия — это происходит всякий раз, когда партнеры медлят или колеблются относительно типа или определенных характеристик вооружения.
О военных поставках говорилось на сегодняшнем заседании Ставки Главнокомандующего.
"Сегодня было более подробно по этому поводу: не только поставки, но и все то, что касается производства — и государством, и частными компаниями. Были доклады министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Камышина, министра обороны Резникова, командующего Силами логистики Гуляка", — заявил глава государства.
Главное из обращения Зеленского:
- Провел заседание Ставки. Среди вопросов действия наших сил обороны, поставка и производство боеприпасов для наших воинов.
- Провел совещание с главой правительства Шмыгалем по итогам его поездки в Канаду и США. Результаты весомые.
- Готовимся и к очередной встрече в формате "Рамштайн".
- Подписал указ о награждении государственными наградами наших воинов – 127 бойцов ВСУ, из них 68 – посмертно.
- Лично отметил воинов за активные успешные штурмовые действия по разным направлениям.
- Отметил людей, которые вместе с коллегами делали все возможное после удара в Славянске.
Напомним, премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что восстановление Украины начнется уже в текущем году. США будут активно помогать Украине на этом пути.