Зеленский и Мелони в Хиросиме обсудили ПВО и подготовку пилотов

Встреча Владимира Зеленского и Мэлони. Скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский встретился на полях саммита Большой семерки с премьер-министром Италии Джорджией Мелони. Лидеры своих стран обсудили военную помощь Украине.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале Президент Украины.

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Переговоры с Мелони

Владимир Зеленский продолжил серию двусторонних переговоров с мировыми лидерами.

Он встретился с премьер-министром Италии Джорджией Мэлони.

О чем говорили лидеры Украины и Италии

Зеленский и Мэлони обсудили продолжение диалога между двумя странами.

Темой переговоров также стали военная и политическая поддержка Украины в военном конфликте с Россией.

"Необходимо усовершенствовать возможности противовоздушной обороны, включая подготовку наших пилотов", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 20 мая, прибыл в японскую Хиросиму, где проходит саммит лидеров стран Группы семи.

Там украинский лидер провел переговоры с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

Также Владимир Зеленский впервые с начала полномасштабной войны встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.