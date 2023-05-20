Зеленский и Мелони в Хиросиме обсудили ПВО и подготовку пилотов
Президент Украины Владимир Зеленский встретился на полях саммита Большой семерки с премьер-министром Италии Джорджией Мелони. Лидеры своих стран обсудили военную помощь Украине.
Об этом сообщил на своем Telegram-канале Президент Украины.
Переговоры с Мелони
Владимир Зеленский продолжил серию двусторонних переговоров с мировыми лидерами.
Он встретился с премьер-министром Италии Джорджией Мэлони.
О чем говорили лидеры Украины и Италии
Зеленский и Мэлони обсудили продолжение диалога между двумя странами.
Темой переговоров также стали военная и политическая поддержка Украины в военном конфликте с Россией.
"Необходимо усовершенствовать возможности противовоздушной обороны, включая подготовку наших пилотов", — подчеркнул Владимир Зеленский.
Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 20 мая, прибыл в японскую Хиросиму, где проходит саммит лидеров стран Группы семи.
Там украинский лидер провел переговоры с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.
Также Владимир Зеленский впервые с начала полномасштабной войны встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.