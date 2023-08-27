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Зеленский готов провести выборы, но есть нюанс

27 августа 2023 21:47
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Зеленский готов провести выборы, но есть нюанс
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Президент Украины Владимир Зеленский готов провести выборы в 2024 году. Впрочем, их проведение в условиях войны сложно организовать, и это противоречит нынешнему законодательству.

Об этом Зеленский сообщил в интервью Натальи Мосейчук.

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Глава государства акцентировал внимание на том, что не планирует финансировать выборы за счет займов или перераспределения бюджета, предназначенного для обороны. В связи с этим он выразил надежду на поддержку со стороны западных стран. При их одобрении возможен пересмотр законов для проведения законных выборов.

"Я не намерен финансировать выборы за счет кредитов или перераспределять бюджет военной сферы в пользу выборов, что также закреплено в законодательстве", — указал он.

В то же время Зеленский подчеркнул, что ему не принципиально удерживать власть, и он бы предпочел организовать выборы в ближайший год, но в данный момент у него нет необходимых средств для их должного проведения. При этом украинский лидер подчеркнул, что украинские воины стоят на страже демократии, и отказать им в голосовании из-за войны было бы несправедливо. 

"Семь миллионов должны проголосовать. Нам важен каждый голос. Нам нужен легитимный выбор, чтобы это не разъединило наших людей, чтобы военные могли голосовать", — добавил он.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что после завершения военных действий Украина станет магнитом для зарубежных инвестиций. Он подчеркнул, что считает возможным создание открытого и прозрачного государства после завершения конфликта.

Также мы сообщали, что Президент Украины Владимир Зеленский предложил рассмотреть идею о том, чтобы во время военного положения коррупция считалась государственной изменой. Зеленский подчеркнул, что хотя такая строгая мера не может применяться постоянно, в условиях войны она может стать эффективным средством против беспредела среди государственных служащих.

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