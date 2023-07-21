Зеленський доручив підготувати комплекс дій для продовження "зернового коридору"

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Сьогодні, 21 липня, Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки. Він доручив підготувати комплекс дій для продовження роботи "зернового коридору".

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.

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Зернова ініціатива

За словами Зеленського, продовжується робота щодо захисту українських портів та інфраструктури зернової ініціативи. На Ставці було заслухано доповіді командувача ВМС Неїжпапи та віцепрем’єра Кубракова.

"Головкому Залужному, командувачу Неїжпапі та міністру Кубракову — підготувати комплекс дій для продовження роботи "зернового коридору". МЗС — напрацювати аналогічні дипломатичні кроки", — розповів Зеленський.

Ситуація на фронті

На Ставці були доповіді Головкома, командувачів Сирського, Тарнавського. Вони розповіли актуальну ситуацію на фронті.

Українські розвідки повідомили про задуми противника на коротку й тривалу перспективу.

Міністр Резніков, командувач Гуляк та міністр Камишін розповіли про постачання, логістику та виробництво.

"Північний кордон. Тримаємо під пильним контролем діяльність найманців у Білорусі. Доповіді ГУР МО, СЗР, ДПСУ", — повідомив Зеленський.

Він додав, що триває комплексна перевірка роботи ТЦК. Було заслухано проміжний звіт. До кінця липня очікуються результати інспекції.

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, Україна працює над планом експорту свого зерна Чорним морем після виходу Росії з угоди. Для перевезень можуть використовувати конвої.

Також ми писали, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що попри те, що Росія вирішила відмовитися від участі у "зерновій угоді" та можливі атаки на цивільні кораблі, Україна розглядає можливість відновлення експорту зернових. При цьому Україні не потрібна підтримка РФ.