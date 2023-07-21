Зеленский поручил подготовить комплекс действий по продолжению "зернового коридора"

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Сегодня, 21 июля, Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки. Он поручил подготовить комплекс действий по продолжению работы "зернового коридора".

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

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Зерновая инициатива

По словам Зеленского, продолжается работа по защите украинских портов и инфраструктуры зерновой инициативы. На Ставке были заслушаны доклады командующего ВМС Неижпапы и вице-премьера Кубракова.

"Главкому Залужному, командующему Неижпапе и министру Кубракову — подготовить комплекс действий для продолжения работы "зернового коридора". МИД — наработать аналогичные дипломатические шаги", — рассказал Зеленский.

Ситуация на фронте

На Ставке были доклады Главкома, командующих Сырского, Тарнавского. Они рассказали актуальную ситуацию на фронте.

Украинские разведки сообщили о замыслах противника на короткую и длительную перспективу.

Министр Резников, командующий Гуляк и министр Камышин рассказали о поставках, логистике и производстве.

"Северная граница. Держим под пристальным контролем деятельность наемников в Беларуси. Доклады ГУР МО, СВР, ГПСУ", — сообщил Зеленский.

Он добавил, что продолжается комплексная проверка работы ТЦК. Был заслушан промежуточный отчет. До конца июля ожидаются результаты инспекции.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, Украина работает над планом экспорта своего зерна по Черному морю после выхода России из соглашения. Для перевозки могут использовать конвои.

Также мы писали, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что, несмотря на то, что Россия решила отказаться от участия в "зерновом соглашении" и возможные атаки на гражданские корабли, Украина рассматривает возможность возобновления экспорта зерновых. При этом Украине не нужна поддержка РФ.