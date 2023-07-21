Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow Зеленский поручил подготовить комплекс действий по продолжению "зернового коридора" arrow

Зеленский поручил подготовить комплекс действий по продолжению "зернового коридора"

21 июля 2023 14:14
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Зеленский поручил подготовить комплекс действий по продолжению "зернового коридора"
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 21 июля, Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки. Он поручил подготовить комплекс действий по продолжению работы "зернового коридора".

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

Читайте также:

Зерновая инициатива

По словам Зеленского, продолжается работа по защите украинских портов и инфраструктуры зерновой инициативы. На Ставке были заслушаны доклады командующего ВМС Неижпапы и вице-премьера Кубракова.

"Главкому Залужному, командующему Неижпапе и министру Кубракову — подготовить комплекс действий для продолжения работы "зернового коридора". МИД — наработать аналогичные дипломатические шаги", — рассказал Зеленский.

Ситуация на фронте

На Ставке были доклады Главкома, командующих Сырского, Тарнавского. Они рассказали актуальную ситуацию на фронте.

Украинские разведки сообщили о замыслах противника на короткую и длительную перспективу.

Министр Резников, командующий Гуляк и министр Камышин рассказали о поставках, логистике и производстве.

"Северная граница. Держим под пристальным контролем деятельность наемников в Беларуси. Доклады ГУР МО, СВР, ГПСУ", — сообщил Зеленский.

Он добавил, что продолжается комплексная проверка работы ТЦК. Был заслушан промежуточный отчет. До конца июля ожидаются результаты инспекции.

null
Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, Украина работает над планом экспорта своего зерна по Черному морю после выхода России из соглашения. Для перевозки могут использовать конвои.

Также мы писали, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что, несмотря на то, что Россия решила отказаться от участия в "зерновом соглашении" и возможные атаки на гражданские корабли, Украина рассматривает возможность возобновления экспорта зерновых. При этом Украине не нужна поддержка РФ.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

None

Чем Украина компенсирует потерю зернового соглашения: пять альтернативных сценариев

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

09:31 Цыганков переедет в Англию: "Жироне" нужны деньги

Новость с видео

01:53 Вождение под хмельком: как автомобилиста могут развести на штраф

11:21 Зинченко ушел из клуба из-за тренера: в Англии рассказали о трансфере украинца

08:38 Мудрик готовится к уходу из "Челси": где он продолжит карьеру

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз