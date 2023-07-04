Зеленський домовився з прем'єр-міністром Швеції про співпрацю для вступу в НАТО

Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон досягли домовленості щодо координування зусиль для наближення вступу держав в НАТО. Це вони обговорили під час телефонної розмови.

Про це повідомив Президент України у своїх соцмережах.

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Що вдалося обговорити

Під час розмови було обговорено:

ситуацію на полі бою в Україні,

останні події на території Росії,

темпи реалізації попередніх домовленостей щодо оборонної підтримки від Швеції.

"Домовилися координувати зусилля для наближення членства України та Швеції в НАТО. Дякую за результативне піврічне головування Швеції в Раді Європейського Союзу й активну участь у підготовці двох санкційних пакетів проти країни-агресора", — додав Зеленський.

Швеція та НАТО

Раніше стало відомо, що Угорщина відкладе розгляд ратифікації вступу Швеції до НАТО і розгляне це питання лише після літніх канікул. Відповідно питання вступу країни в Альянс обговорять лише восени.

Нагадаємо, Швеція не виключає нападу на неї Російської Федерації. У звіті комітету оборони йдеться про морську та повітряну загрозу з боку РФ, а також про можливий ядерний удар.