Швеція може не стати членом НАТО, — Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Фото: росЗМІ

У Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга виникли великі сумніви щодо того, чи стане Швеція частиною НАТО. Зазначається, що є велика ймовірність того, що країна не приєднається до Альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву Столтенберга під час спілкування зі ЗМІ перед зустріччю у форматі "Рамштайн".

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Швеція може не стати частиною НАТО

За словами Генсека НАТО, переговори між Туреччиною, Швецією та Альянсом тривають.

"Кілька тижнів (тому. — Ред.) я був у Анкарі. У нас була хороша розмова з президентом Ердоганом щодо вступу Швеції в Альянс. Ми бачимо, що в цьому питанні є прогрес, і ми далі продовжуємо працювати над тим, як далі забезпечити те, щоб Швеція могла б вступити до Альянсу", — сказав генсек НАТО.

Саміт у Вільнюсі

Швеція зробила все, що обіцяла минулого року на мадридському саміті, однак в НАТО не впевнені, чи вдасться Швеції стати членом Альянсу на саміті Вільнюсі.

"Ми повинні розуміти, що Туреччина має певні питання, пов'язані з безпекою. І нам необхідно подивитися, як краще співпрацювати в боротьбі з тероризмом. Можливо, що Швеція може стати членом на вільнюському саміті. Але водночас я не обіцяю, що це відбудеться точно", — заявив генсек НАТО.

Нагадаємо, раніше ми писали, що очільник Міноборони України Олексій Резніков уже прилетів до Брюсселю. Тут, в столиці Бельгії та штаб-квартирі НАТО, відбудеться чергова, 13-та зустріч у форматі "Рамштайн".

Додамо, перед візитом до Брюсселю Олексій Резніков у коментарі "Голосу Америки" заявив, що Україна уже зараз фактично виконує роль східного флангу Північноатлантичного альянсу. Але на Вільнюському саміті наша країна чекає на чітку відповідь щодо термінів та умов формального вступу до НАТО.