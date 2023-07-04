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Зеленский договорился с премьер-министром Швеции о сотрудничестве по вступлению в НАТО

4 июля 2023 14:02
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Зеленский договорился с премьер-министром Швеции о сотрудничестве по вступлению в НАТО
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон достигли договоренности по координации усилий по приближению вступления государств в НАТО. Это они обсудили во время телефонного разговора.

Об этом сообщил Президент Украины в своих соцсетях.

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Что удалось обсудить

В ходе разговора было обсуждено:

  • ситуацию на поле боя в Украине,
  • последние события на территории России,
  • темпы реализации предварительных договоренностей по оборонной поддержке Швеции.

"Договорились координировать усилия для приближения членства Украины и Швеции в НАТО. Спасибо за результативное полугодовое председательство Швеции в Совете Европейского Союза и активное участие в подготовке двух санкционных пакетов против страны-агрессора", — добавил Зеленский.

Швеция и НАТО

Ранее стало известно, что Венгрия отложит рассмотрение ратификации вступления Швеции в НАТО и рассмотрит этот вопрос только после летних каникул. Соответственно, вопрос вступления страны в Альянс обсудят только осенью.

Напомним, Швеция не исключает нападения на нее Российской Федерации. В отчете комитета обороны говорится о морской и воздушной угрозе со стороны РФ, а также о возможном ядерном ударе.

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