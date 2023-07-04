Зеленский договорился с премьер-министром Швеции о сотрудничестве по вступлению в НАТО

Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон достигли договоренности по координации усилий по приближению вступления государств в НАТО. Это они обсудили во время телефонного разговора.

Об этом сообщил Президент Украины в своих соцсетях.

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В ходе разговора было обсуждено:

ситуацию на поле боя в Украине,

последние события на территории России,

темпы реализации предварительных договоренностей по оборонной поддержке Швеции.

"Договорились координировать усилия для приближения членства Украины и Швеции в НАТО. Спасибо за результативное полугодовое председательство Швеции в Совете Европейского Союза и активное участие в подготовке двух санкционных пакетов против страны-агрессора", — добавил Зеленский.

Швеция и НАТО

Ранее стало известно, что Венгрия отложит рассмотрение ратификации вступления Швеции в НАТО и рассмотрит этот вопрос только после летних каникул. Соответственно, вопрос вступления страны в Альянс обсудят только осенью.

Напомним, Швеция не исключает нападения на нее Российской Федерации. В отчете комитета обороны говорится о морской и воздушной угрозе со стороны РФ, а также о возможном ядерном ударе.