Зеленский договорился с премьер-министром Швеции о сотрудничестве по вступлению в НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон достигли договоренности по координации усилий по приближению вступления государств в НАТО. Это они обсудили во время телефонного разговора.
Об этом сообщил Президент Украины в своих соцсетях.
Что удалось обсудить
В ходе разговора было обсуждено:
- ситуацию на поле боя в Украине,
- последние события на территории России,
- темпы реализации предварительных договоренностей по оборонной поддержке Швеции.
"Договорились координировать усилия для приближения членства Украины и Швеции в НАТО. Спасибо за результативное полугодовое председательство Швеции в Совете Европейского Союза и активное участие в подготовке двух санкционных пакетов против страны-агрессора", — добавил Зеленский.
Швеция и НАТО
Ранее стало известно, что Венгрия отложит рассмотрение ратификации вступления Швеции в НАТО и рассмотрит этот вопрос только после летних каникул. Соответственно, вопрос вступления страны в Альянс обсудят только осенью.
Напомним, Швеция не исключает нападения на нее Российской Федерации. В отчете комитета обороны говорится о морской и воздушной угрозе со стороны РФ, а также о возможном ядерном ударе.