У Швеції заявили про можливість нападу Росії на її територію

Балтійський флот Російської Федерації. Фото: росЗМІ

Швеція не виключає нападу на неї Російської Федерації. У звіті комітету оборони йдеться про морську та повітряну загрозу з боку РФ, а також про можливий ядерний удар.

Про це повідомляє шведське видання SVT.

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Комітет оборони Швеції підготував звіт про військові загрози для країни.

У звіті, як стверджують джерела видання, йдеться про можливість військових операцій Російської Федерації проти Швеції.

Що загрожує Стокгольму

Згідно із даними, отриманими виданням SVT, у звіті йдеться про три варіанти загрози:

морська;

повітряна;

ядерна.

Здатність Росії використати усі ці три загрози вказана у звіті як незмінна.

"Загальна думка під час підготовки (звіту. — Ред.) була такою, що зараз це терміново, і ми сподіваємося, що цей звіт також надішле сигнали структурам тотальної оборони, що зараз "серйозний час", що тепер саме час зайнятися цим питанням", — підкреслило джерело ЗМІ, яке має відношення до підготовки цього документу.

Нагадаємо, що у генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга виникли великі сумніви щодо того, чи стане Швеція частиною НАТО до Вільнюського саміту. Зазначається, що є велика ймовірність того, що країна не приєднається до Альянсу.