Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow У Швеції заявили про можливість нападу Росії на її територію arrow

У Швеції заявили про можливість нападу Росії на її територію

19 червня 2023 09:33
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
У Швеції заявили про можливість нападу Росії на її територію
Балтійський флот Російської Федерації. Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Швеція не виключає нападу на неї Російської Федерації. У звіті комітету оборони йдеться про морську та повітряну загрозу з боку РФ, а також про можливий ядерний удар.

Про це повідомляє шведське видання SVT.

Читайте також:

Швеція побоюється Росії

Комітет оборони Швеції підготував звіт про військові загрози для країни.

У звіті, як стверджують джерела видання, йдеться про можливість військових операцій Російської Федерації проти Швеції.

Що загрожує Стокгольму

Згідно із даними, отриманими виданням SVT, у звіті йдеться про три варіанти загрози:

  • морська;
  • повітряна;
  • ядерна.

Здатність Росії використати усі ці три загрози вказана у звіті як незмінна.

"Загальна думка під час підготовки (звіту. — Ред.) була такою, що зараз це терміново, і ми сподіваємося, що цей звіт також надішле сигнали структурам тотальної оборони, що зараз "серйозний час", що тепер саме час зайнятися цим питанням", — підкреслило джерело ЗМІ, яке має відношення до підготовки цього документу.

Нагадаємо, що у генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга виникли великі сумніви щодо того, чи стане Швеція частиною НАТО до Вільнюського саміту. Зазначається, що є велика ймовірність того, що країна не приєднається до Альянсу.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

09:22 Росіяни підставили відомого українського співака: той не став мовчати

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

Спецпроєкт "Герої в тилу": історія залізничника Дмитра Ярошенка

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

06:15Українців попередили про підвищення ще одного тарифу: що відомо

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB