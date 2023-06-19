У Швеції заявили про можливість нападу Росії на її територію
Швеція не виключає нападу на неї Російської Федерації. У звіті комітету оборони йдеться про морську та повітряну загрозу з боку РФ, а також про можливий ядерний удар.
Про це повідомляє шведське видання SVT.
Швеція побоюється Росії
Комітет оборони Швеції підготував звіт про військові загрози для країни.
У звіті, як стверджують джерела видання, йдеться про можливість військових операцій Російської Федерації проти Швеції.
Що загрожує Стокгольму
Згідно із даними, отриманими виданням SVT, у звіті йдеться про три варіанти загрози:
- морська;
- повітряна;
- ядерна.
Здатність Росії використати усі ці три загрози вказана у звіті як незмінна.
"Загальна думка під час підготовки (звіту. — Ред.) була такою, що зараз це терміново, і ми сподіваємося, що цей звіт також надішле сигнали структурам тотальної оборони, що зараз "серйозний час", що тепер саме час зайнятися цим питанням", — підкреслило джерело ЗМІ, яке має відношення до підготовки цього документу.
Нагадаємо, що у генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга виникли великі сумніви щодо того, чи стане Швеція частиною НАТО до Вільнюського саміту. Зазначається, що є велика ймовірність того, що країна не приєднається до Альянсу.