Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow Зеленський чистить "Слугу народу" та корупція у Верховній Раді: прямий ефір Новини.LIVE arrow

Зеленський чистить "Слугу народу" та корупція у Верховній Раді: прямий ефір Новини.LIVE

9 серпня 2023 17:52
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Зеленський чистить "Слугу народу" та корупція у Верховній Раді: прямий ефір Новини.LIVE
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У вечірньому ефірі Новини.LIVE гості студії обговорять із ведучим чистку у партії "Слуга народу", а також корупцію у Верховній Раді. Зокрема, сторони обговорюватимуть підозру нардепу Олександру Дубінському.

Перегляньте прямий ефір на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Читайте також:

Прямий ефір

Ведучий каналу Новини.LIVE Вадим Ярошенко провів ексклюзивний прямий ефір із Юрієм Камельчуком, народним депутатом України, Анатолієм Бурмичем, народним депутатом України та Андрієм Ревою, міністром соціальної політики України 2016-2019 рр. Разом з експертами говорили про корупцію у Верховний суд Дубінському та чищення через "Слуг народу".

Нагадаємо, що 9 серпня Парламент достроково припинив депутатські повноваження нардепа від фракції "Слуга народу" Андрія Холодова. Він із січня 2023 року перебуває за кордоном.

Також ми повідомляли, що голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія ініціював вилучення з неї народного депутата Богдана Торохтія. Під час війни в Україні нардеп встиг змінити три автомобілі та відпочивав на морському узбережжі Болгарії.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

None

Законно чи ні: юрист пояснив, чи зможуть чоловіків не випускати з країни після війни

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

Новина з відео

13:25 Коля Сєрга відверто висловився про Віталія Козловського в ЗСУ

Новина з фото

17:55 У Польщі показали танки Leopard з України, які приїхали на ремонт

09:05 У банках стрімко дорожчає долар: курс 29 липня

18:40Відсьогодні в Україні діють нові правила мобілізації: юрист пояснив процедуру

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз