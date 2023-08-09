Зеленський чистить "Слугу народу" та корупція у Верховній Раді: прямий ефір Новини.LIVE

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

У вечірньому ефірі Новини.LIVE гості студії обговорять із ведучим чистку у партії "Слуга народу", а також корупцію у Верховній Раді. Зокрема, сторони обговорюватимуть підозру нардепу Олександру Дубінському.

Перегляньте прямий ефір на YouTube-каналі Новини.LIVE.

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Прямий ефір

Ведучий каналу Новини.LIVE Вадим Ярошенко провів ексклюзивний прямий ефір із Юрієм Камельчуком, народним депутатом України, Анатолієм Бурмичем, народним депутатом України та Андрієм Ревою, міністром соціальної політики України 2016-2019 рр. Разом з експертами говорили про корупцію у Верховний суд Дубінському та чищення через "Слуг народу".

Нагадаємо, що 9 серпня Парламент достроково припинив депутатські повноваження нардепа від фракції "Слуга народу" Андрія Холодова. Він із січня 2023 року перебуває за кордоном.

Також ми повідомляли, що голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія ініціював вилучення з неї народного депутата Богдана Торохтія. Під час війни в Україні нардеп встиг змінити три автомобілі та відпочивав на морському узбережжі Болгарії.