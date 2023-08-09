Зеленский чистит "Слугу народа" и коррупция в Верховной Раде: прямой эфир Новини.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

В вечернем эфире Новини.LIVE гости студии обсудят с ведущим чистку в партии "Слуга народа", а также коррупцию в Верховной Раде. В частности, стороны обсудят подозрение нардепу Александру Дубинскому.

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Ведущий канала Новости.LIVE Вадим Ярошенко провел эксклюзивный прямой эфир с Юрием Камельчуком, народным депутатом Украины, Анатолием Бурмичем, народным депутатом Украины и Андреем Ревой, министром социальной политики Украины 2016-2019 гг. Вместе с экспертами говорили о коррупции в Верховный суд Дубинскому и чистки через "Слуг народа".

Напомним, что 9 августа, Парламент досрочно прекратил депутатские полномочия нардепа от фракции "Слуга народа" Андрея Холодова. Он с января 2023 находится за границей.

Также мы сообщали, что глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия инициировал исключение из нее народного депутата Богдана Торохтия. Во время войны в Украине нардеп успел сменить три автомобиля и отдыхал на морском побережье Болгарии.