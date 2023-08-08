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"Терпение не вечно": нардепа Торохтия исключают из "Слуги народа"

8 августа 2023 16:13
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
"Терпение не вечно": нардепа Торохтия исключают из "Слуги народа"
Нардеп Богдан Тарахтий. Фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия инициировал исключение из нее народного депутата Богдана Торохтия. Во время войны в Украине нардеп успел сменить три автомобиля и отдыхал на морском побережье Болгарии.

Об этом Давид Арахамия написал в своем Telegram-канале.

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"Богдан Торохтий имел время на то, чтобы объяснить свое поведение во время войны и попытаться хотя бы как-то реабилитироваться. Как вариант — продать что-то из элитного автопарка своей семьи и передать средства на нужды обороны. Это никого не оправдывает, но хотя бы дает понять, что человек осознал свою ошибку и больше так поступать не будет", — отметил Арахамия.

По его словам, удалось узнать, что семья Торохтия покупала элитное имущество, пока нардеп получал из бюджета компенсацию за аренду жилья.

Арахамия подчеркнул, что нардеп должен вернуть полученные средства в бюджет и сложить депутатский мандат.

"Я немедленно инициирую его исключение из фракции", — добавил он.

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Пост Арахамии. Фото: скриншот

Напомним, супруга представителя партии власти Богдана Торохтия Алина Левченко за время войны приобрела недвижимость на болгарском курорте. Кроме того, тогда она купила квартиру в Киеве.

Также мы писали, что госпредприятие "Антонов" уволило жену нардепа Богдана Торохтия, Алину Левченко. Она занимала должность советницы генерального директора.

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