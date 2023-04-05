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Зеленська розповіла деталі візиту в Польщу

5 квітня 2023 17:54
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Олена Зеленська та Агата Корнгаузер-Дуда
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Перша леді України Олена Зеленська розповіла про візит у Польщу. Вона вже зустрілася з дружиною Анджея Дуди. Разом вони відвідали українських медиків, які завершують навчання медичній евакуації у складі польських аеробригад на гелікоптерах HEMS.

Про це Зеленська розповіла у своєму Telegram-каналі.

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Деталі

"Із особливими почуттями відвідую Польщу. Весь цей важкий час нас тримає разом не лише прагнення спільної перемоги над ворогом, але й боротьба за людські цінності. Передусім — за людські життя. І ми щасливі мати у цій боротьбі не просто однодумців, а справжніх колег, чия підтримка має відчутний практичний вимір", — наголосила Зеленська.

Зеленская

Первая леди Польши

Зеленская в Польше

Вона розповіла, що разом з Агатою Корнгаузер-Дудою зустрілися з учасниками спільної ініціативи — групою медиків, які завершують навчання медичній евакуації у складі польських аеробригад на гелікоптерах Helicopter emergency medical services. Фахівці відпрацьовували допомогу на борті, транспортування пацієнтів та всі способи надшвидкого порятунку, які так потрібні сьогодні в Україні. 

"Як влучно сказав про це навчання один із наших учасників, Олег Водославський з Івано-Франківська, "поєднання двох величезних світів — світу авіації та світу медицини — разом утворюють щось неймовірне, щось варте захоплення", — розповіла перша леді України.

Вона повідомила, що завершився черговий етап ще одного медичного проєкту — стажування 39 українських фахівців із важких опікових травм у Центрі охорони здоров'я у Ленчні. Уже на травень цього року заплановано 30 операцій від кращих пластичних лікарів з Бостону для українців, які потребують реконструкції в результаті опіків та різних вроджених захворювань.

Загалом вже 89 українських медиків пройшли підготовку у Польщі. Вони попрацювали на реальних викликах із польським колегами.

"Вдячна дорогій колезі Агаті Дуді за її особисту активність у реалізації всіх наших двосторонніх проєктів. Вдячна всім, хто допоміг нашим медикам опанувати нові знання: голові Бюро національної безпеки Республіки Польща пану Яцеку Сівєрі, директору Авіаційно-рятувальної служби Роберту Галонцковському, директору Центру охорони здоров'я у Ленчні професору Кшиштофу Боярському, заступнику директора з медичних питань Пьотру Томаку, керівнику Центру лікування опіків у Ленчні Єжи Стружині, а також усім медикам, рятувальникам, кожному і кожній, хто оточив наших фахівців професійною і дружньою увагою", — зазначила Зеленська.

Перша леді України додала, що триває підготовка до навчання українських психологів і психіатрів, реабілітологів та добровольчих пожежних підрозділів. 

Зеленская в Польше

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський зустрівся із польським колегою Анджеєм Дудою. Поляки привітали українського президента українською мовою.

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