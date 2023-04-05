Зеленская рассказала детали визита в Польшу

Елена Зеленская и Агата Корнгаузер-Дуда

Первая леди Украины Елена Зеленская рассказала о визите в Польшу. Она уже встретилась с супругой Анджей Дуды. Вместе они посетили украинских медиков, которые завершают обучение медицинской эвакуации в составе польских аэробригад на вертолетах HEMS.

Об этом Зеленская рассказала в своем Telegram-канале.

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"С особыми чувствами посещаю Польшу. Все это тяжелое время нас держит вместе не только стремление к общей победе над врагом, но и борьба за человеческие ценности. Прежде всего — за человеческие жизни. И мы счастливы иметь в этой борьбе не просто единомышленников, а настоящих коллег, чья поддержка имеет ощутимое практическое измерение", — подчеркнула Зеленская.

Она рассказала, что вместе с Агатой Корнгаузер-Дудой встретились с участниками совместной инициативы — группой медиков, которые завершают обучение медицинской эвакуации в составе польских аэробригад на вертолетах Helicopter emergency medical services. Специалисты отрабатывали помощь на борту, транспортировку пациентов и все способы сверхбыстрого спасения, которые так нужны сегодня в Украине.

"Как точно сказал об этом учении один из наших участников, Олег Водославский из Ивано-Франковска, "сочетание двух огромных миров — мира авиации и мира медицины — вместе образуют нечто невероятное, что-то стоящее восхищение", — рассказала первая леди Украины.

Она сообщила, что завершился очередной этап еще одного медицинского проекта — стажировка 39 украинских специалистов по тяжелым ожоговым травмам в Центре здравоохранения в Ленчне. Уже на май этого года запланировано 30 операций от лучших пластических врачей из Бостона для украинцев, нуждающихся в реконструкции в результате ожогов и различных врожденных заболеваний.

В общей сложности уже 89 украинских медиков прошли подготовку в Польше. Они работали на реальных вызовах с польским коллегами.

"Благодарна дорогой коллеге Агате Дуде за ее личную активность в реализации всех наших двусторонних проектов. Благодарна всем, кто помог нашим медикам овладеть новыми знаниями: председателю Бюро национальной безопасности Республики Польша господину Яцеку Сивери, директору Авиационно-спасательной службы Роберту Галонцковскому, директору в Ленчни профессору Кшиштофу Боярскому, заместителю директора по медицинским вопросам Петру Томаку, руководителю Центра лечения ожогов в Ленчни Ежи Стружине, а также всем медикам, спасателям, каждому и каждому, кто окружил наших специалистов профессиональным и дружеским вниманием", — отметила Зеленская.

Первая леди Украины добавила, что идет подготовка к обучению украинских психологов и психиатров, реабилитологов и добровольческих пожарных подразделений.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с польским коллегой Анджеем Дудой. Поляки поздравили украинского президента на украинском языке.