Зеленський вже прибув до Польщі, — ЗМІ
У середу, 5 квітня, Президент України Володимир Зеленський вже прибув до Польщі. Сьогодні український лідер буде він розмовляв віч-на-віч з президентом Анджеєм Дудою.
Про це повідомляє RMF 24.
Візит Зеленського до Польщі
Повідомляється, що об 11:00 президент Анджей Дуда офіційно привітає Володимира Зеленського в президентському палаці, і розпочнеться марафон політичних консультацій між главами держав, делегацій, а також міністрами в рамках міжурядових консультацій.
Теми переговорів очевидні:
- військова допомога Україні,
- обговорення стратегії,
- а також післявоєнна відбудова та шлях України до Європейського Союзу та НАТО.
Символічно, що найважливішою буде остання запланована подія — зустріч у дворику Королівського замку о 18:00.
Зазначається, що український Президент також зустрінеться з поляками та українцями, які зараз проживають там.
Президент України відвідує Польщу з офіційним візитом вперше після повномасштабної російської агресії, а також це перший заздалегідь оголошений від’їзд Зеленського з країни.
Нагадаємо, нещодавна Президента України Володимира Зеленського запросили на липневий саміт НАТО. Він відбудеться у Вільнюсі.
Також ми писали, що Володимир Зеленський виступив перед губернаторами США. Він наголосив, що Україна здатна не допустити розширення війни та перемогти рф.
Фото: ОП