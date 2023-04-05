Зеленський вже прибув до Польщі, — ЗМІ

Володимир Зеленський та Анджей Дуда

У середу, 5 квітня, Президент України Володимир Зеленський вже прибув до Польщі. Сьогодні український лідер буде він розмовляв віч-на-віч з президентом Анджеєм Дудою.

Про це повідомляє RMF 24.

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Повідомляється, що об 11:00 президент Анджей Дуда офіційно привітає Володимира Зеленського в президентському палаці, і розпочнеться марафон політичних консультацій між главами держав, делегацій, а також міністрами в рамках міжурядових консультацій.

Теми переговорів очевидні:

військова допомога Україні,

обговорення стратегії,

а також післявоєнна відбудова та шлях України до Європейського Союзу та НАТО.

Символічно, що найважливішою буде остання запланована подія — зустріч у дворику Королівського замку о 18:00.

Зазначається, що український Президент також зустрінеться з поляками та українцями, які зараз проживають там.

Президент України відвідує Польщу з офіційним візитом вперше після повномасштабної російської агресії, а також це перший заздалегідь оголошений від’їзд Зеленського з країни.

Нагадаємо, нещодавна Президента України Володимира Зеленського запросили на липневий саміт НАТО. Він відбудеться у Вільнюсі.

Також ми писали, що Володимир Зеленський виступив перед губернаторами США. Він наголосив, що Україна здатна не допустити розширення війни та перемогти рф.

Фото: ОП