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Зеленський вже прибув до Польщі, — ЗМІ

5 квітня 2023 09:28
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Володимир Зеленський та Анджей Дуда
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У середу, 5 квітня, Президент України Володимир Зеленський вже прибув до Польщі. Сьогодні український лідер буде він розмовляв віч-на-віч з президентом Анджеєм Дудою.

Про це повідомляє RMF 24

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Візит Зеленського до Польщі

Повідомляється, що об 11:00 президент Анджей Дуда офіційно привітає Володимира Зеленського в президентському палаці, і розпочнеться марафон політичних консультацій між главами держав, делегацій, а також міністрами в рамках міжурядових консультацій.

Теми переговорів очевидні:

  • військова допомога Україні,
  • обговорення стратегії,
  • а також післявоєнна відбудова та шлях України до Європейського Союзу та НАТО. 

Символічно, що найважливішою буде остання запланована подія — зустріч у дворику Королівського замку о 18:00.

Зазначається, що український Президент також зустрінеться з поляками та українцями, які зараз проживають там.

Президент України відвідує Польщу з офіційним візитом вперше після повномасштабної російської агресії, а також це перший заздалегідь оголошений від’їзд Зеленського з країни.

Нагадаємо, нещодавна Президента України Володимира Зеленського запросили на липневий саміт НАТО. Він відбудеться у Вільнюсі.

Також ми писали, що Володимир Зеленський виступив перед губернаторами США. Він наголосив, що Україна здатна не допустити розширення війни та перемогти рф.

Фото: ОП

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