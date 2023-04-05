Президент України зустрівся із Анджеєм Дудою: з'явилося відео церемонії зустрічі
Президент України Володимир Зеленський зустрівся із польським колегою Анджеєм Дудою. Поляки привітали українського президента вітанням українською мовою.
Про це повідомили пресслужби обох президентів.
Зеленський зустрівся з Дудою
Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді України Оленою Зеленською прибули до Президентського палацу у Варшаві.
Там їх зустріло президентське подружжя — очільник Республіки Польща Анджей Дуда та перша леді Агата Корнгаузер-Дуда.
На честь високого гостя пролунав гімн України.
Поляки заговорили українською
Канцелярія президента Польщі шанобливо привітала українського президента, звернувшись до глави держави українською мовою.
"Пане Президенте, Пані Перша Леді! Вітаємо в Польщі" — йшлося у повідомленні на Twitter-сторінці канцелярії.
Це повідомлення було написане як польською, так і українською мовами.
Panie Prezydencie, Pierwsza Damo,— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) April 5, 2023
Witamy w Polsce 🇵🇱🇺🇦
Пане Президенте, Пані Перша Леді! Вітаємо в Польщі 🇵🇱🇺🇦 pic.twitter.com/CtbWpW8Wby
Нагадаємо, що у плані візиту Зеленського — марафон політичних консультацій між главами держав, делегацій, а також міністрами в рамках міжурядових консультацій.
Теми переговорів очевидні:
- військова допомога Україні,
- обговорення стратегії,
- а також післявоєнна відбудова та шлях України до Європейського Союзу та НАТО.
Символічно, що найважливішою буде остання запланована подія — зустріч у дворику Королівського замку о 18:00.
Зазначається, що український Президент також зустрінеться з поляками та українцями, які зараз проживають там.
Фото: канцелярія президента Польщі