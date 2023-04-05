​​​​​​​Президент України зустрівся із Анджеєм Дудою: з'явилося відео церемонії зустрічі

Очільники України і Польщі Володимир Зеленський і Анджей Дуда

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із польським колегою Анджеєм Дудою. Поляки привітали українського президента вітанням українською мовою.

Про це повідомили пресслужби обох президентів.

Читайте також:

Зеленський зустрівся з Дудою

Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді України Оленою Зеленською прибули до Президентського палацу у Варшаві.

Там їх зустріло президентське подружжя — очільник Республіки Польща Анджей Дуда та перша леді Агата Корнгаузер-Дуда.

На честь високого гостя пролунав гімн України.

Поляки заговорили українською

Канцелярія президента Польщі шанобливо привітала українського президента, звернувшись до глави держави українською мовою.

"Пане Президенте, Пані Перша Леді! Вітаємо в Польщі" — йшлося у повідомленні на Twitter-сторінці канцелярії.

Це повідомлення було написане як польською, так і українською мовами.

Panie Prezydencie, Pierwsza Damo,

Witamy w Polsce 🇵🇱🇺🇦



Пане Президенте, Пані Перша Леді! Вітаємо в Польщі 🇵🇱🇺🇦 pic.twitter.com/CtbWpW8Wby — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) April 5, 2023

Нагадаємо, що у плані візиту Зеленського — марафон політичних консультацій між главами держав, делегацій, а також міністрами в рамках міжурядових консультацій.

Теми переговорів очевидні:

військова допомога Україні,

обговорення стратегії,

а також післявоєнна відбудова та шлях України до Європейського Союзу та НАТО.

Символічно, що найважливішою буде остання запланована подія — зустріч у дворику Королівського замку о 18:00.

Зазначається, що український Президент також зустрінеться з поляками та українцями, які зараз проживають там.

Фото: канцелярія президента Польщі