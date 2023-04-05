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​​​​​​​Президент України зустрівся із Анджеєм Дудою: з'явилося відео церемонії зустрічі

5 квітня 2023 13:22
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Очільники України і Польщі Володимир Зеленський і Анджей Дуда
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із польським колегою Анджеєм Дудою. Поляки привітали українського президента вітанням українською мовою.

Про це повідомили пресслужби обох президентів.

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Зеленський зустрівся з Дудою

Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді України Оленою Зеленською прибули до Президентського палацу у Варшаві.

Там їх зустріло президентське подружжя — очільник Республіки Польща Анджей Дуда та перша леді Агата Корнгаузер-Дуда.

На честь високого гостя пролунав гімн України.

Зеленський у Варшаві, зустріч з Дудою

Зеленський у Варшаві, зустріч з Дудою

Зеленський у Варшаві, зустріч з Дудою

Поляки заговорили українською

Канцелярія президента Польщі шанобливо привітала українського президента, звернувшись до глави держави українською мовою.

"Пане Президенте, Пані Перша Леді! Вітаємо в Польщі" — йшлося у повідомленні на Twitter-сторінці канцелярії. 

Це повідомлення було написане як польською, так і українською мовами.

Нагадаємо, що у плані візиту Зеленського — марафон політичних консультацій між главами держав, делегацій, а також міністрами в рамках міжурядових консультацій.

Теми переговорів очевидні:

  • військова допомога Україні,
  • обговорення стратегії,
  • а також післявоєнна відбудова та шлях України до Європейського Союзу та НАТО. 

Символічно, що найважливішою буде остання запланована подія — зустріч у дворику Королівського замку о 18:00.

Зазначається, що український Президент також зустрінеться з поляками та українцями, які зараз проживають там.

Фото: канцелярія президента Польщі

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