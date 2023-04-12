Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow Затримання американського журналіста WSJ схвалив особисто Путін, — ЗМІ arrow

Затримання американського журналіста WSJ схвалив особисто Путін, — ЗМІ

12 квітня 2023 23:37
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Затримання американського журналіста WSJ схвалив особисто Путін, — ЗМІ
Президент РФ Володимир Путін. Фото: Reuters
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Президент РФ Володимир Путін особисто дозволив арештувати у Росії журналіста Wall Street Journal Евана Гершковича.

Про це повідомляє Bloomberg.

Читайте також:

Подробиці

У матеріалі зазначають, що президент Росії Путін особисто схвалив арешт американського журналіста, якого обвинувачують у шпигунстві.

На думку співрозмовників агентства, це свідчить про збільшення впливу прихильників "жорсткої лінії" в Кремлі, які схиляються до загострення конфлікту зі Сполученими Штатами й вважають його невідворотним.

"Пропозиція вперше за майже 40 років арештувати американського журналіста за шпигунство йшла від яструбів у верховному керівництві силових відомств Росії", — стверджує Bloomberg.

Журналіста Wall Street Journal Еван Гершкович. Фото: Wall Street Journal

Нагадаємо, що у Південній Африці викликає стурбованість ордер на арешт російського президента Володимира Путіна, який було видано Гаазьким судом. Ця новина стала несподіваним поворотом перед самітом БРІКС, який має відбутися в серпні цього року.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB