Затримання американського журналіста WSJ схвалив особисто Путін, — ЗМІ
Президент РФ Володимир Путін особисто дозволив арештувати у Росії журналіста Wall Street Journal Евана Гершковича.
Про це повідомляє Bloomberg.
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У матеріалі зазначають, що президент Росії Путін особисто схвалив арешт американського журналіста, якого обвинувачують у шпигунстві.
На думку співрозмовників агентства, це свідчить про збільшення впливу прихильників "жорсткої лінії" в Кремлі, які схиляються до загострення конфлікту зі Сполученими Штатами й вважають його невідворотним.
"Пропозиція вперше за майже 40 років арештувати американського журналіста за шпигунство йшла від яструбів у верховному керівництві силових відомств Росії", — стверджує Bloomberg.
Нагадаємо, що у Південній Африці викликає стурбованість ордер на арешт російського президента Володимира Путіна, який було видано Гаазьким судом. Ця новина стала несподіваним поворотом перед самітом БРІКС, який має відбутися в серпні цього року.