Затримання американського журналіста WSJ схвалив особисто Путін, — ЗМІ

Президент РФ Володимир Путін. Фото: Reuters

Президент РФ Володимир Путін особисто дозволив арештувати у Росії журналіста Wall Street Journal Евана Гершковича.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Подробиці

У матеріалі зазначають, що президент Росії Путін особисто схвалив арешт американського журналіста, якого обвинувачують у шпигунстві.

На думку співрозмовників агентства, це свідчить про збільшення впливу прихильників "жорсткої лінії" в Кремлі, які схиляються до загострення конфлікту зі Сполученими Штатами й вважають його невідворотним.

"Пропозиція вперше за майже 40 років арештувати американського журналіста за шпигунство йшла від яструбів у верховному керівництві силових відомств Росії", — стверджує Bloomberg.

Журналіста Wall Street Journal Еван Гершкович. Фото: Wall Street Journal

Нагадаємо, що у Південній Африці викликає стурбованість ордер на арешт російського президента Володимира Путіна, який було видано Гаазьким судом. Ця новина стала несподіваним поворотом перед самітом БРІКС, який має відбутися в серпні цього року.