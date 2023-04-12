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Директор ЦРУ вважає, що РФ може стати "економічною колонією" Китаю

12 квітня 2023 13:49
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Директор ЦРУ вважає, що РФ може стати "економічною колонією" Китаю
Директор ЦРУ США Вільям Бернс. Фото: REUTERS/Al Drago/Pool
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Директор центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив, що зростаюча залежність Росії від Китаю в умовах ізоляції Путіна від Заходу означає, що РФ ризикує стати "економічною колонією" Пекіна.

Про це повідомляє SkyNews.

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Виступаючи на заході в Університеті Райса в Техасі, Бернс заявив, що Москва стає все більш і більш залежною від Китаю.

За його словами, в деяких аспектах РФ ризикує з часом стати "економічною колонією" Китаю, залежною від експорту енергоресурсів і сировини.

Російський диктатор Володимир Путін та президент Китаю Сі Цзіньпін заявили про свою дружбу і пообіцяли тісніші зв'язки під час саміту в Москві минулого місяця.

Нагадаємо, лідери Росії та Китаю під час переговорів у Москві не обговорювали "формулу миру", запропоновану президентом України Володимиром Зеленським. Водночас в центрі уваги були положення китайського "мирного плану" щодо війни в Україні. 

Також ми писали, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг попередив Китай про можливість надання Росії летальної допомоги у веденні конфлікту в Україні. Він заявив, що мають ознаки того, що Росія звернулася до Китаю з цим проханням.

Додамо, російський і китайський лідери обмінялися статтями у державній пресі. Риторика Сі Цзіньпіна, імовірно, стала для Володимира Путіна неприємним сюрпризом, бо той очікував на агресивніший антизахідний тон Китаю.

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