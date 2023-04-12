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У ПАР заявили, що ордер на арешт Путіна — "палиця в колесі" напередодні саміту БРІКС

12 квітня 2023 18:28
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У ПАР заявили, що ордер на арешт Путіна — "палиця в колесі" напередодні саміту БРІКС
Президент Росії Володимир Путін. Фото: DW
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У Південній Африці викликає стурбованість ордер на арешт російського президента Володимира Путіна, який було видано Гаазьким судом. Ця новина стала несподіваним поворотом перед самітом БРІКС, який має відбутися в серпні цього року.

Про це пише The Guardian

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Ордер на арешт Путіна

Південноафриканський президент Вінсент Магвеня висловив свою тривогу щодо ситуації та назвав ордер "палицею в колесі", яка може вплинути на проведення саміту. ПАР є членом Міжнародного кримінального суду і країна зазвичай приймає глав інших держав під час саміту.

Магвеня також заявив, що зараз ведуться домовленості щодо того, як керувати цією ситуацією, і як тільки вони будуть завершені, буде зроблена офіційна заява.

Ордер на арешт Путіна було видано Міжнародним кримінальним судом на підставі скарги українського уряду, пов'язаної із конфліктом на Донбасі. Однак Росія відкинула цей ордер, назвавши його "політичною грою" та "антиросійською провокацією".

Саміт БРІКС є важливою подією для всіх учасників цього блоку, і учасники сподіваються на продуктивне обговорення важливих питань. Проте ордер на арешт Путіна може серйозно вплинути на відносини між країнами та результати саміту. Тому ПАР та інші країни БРІКС мають знайти спосіб керувати цією ситуацією та продовжувати працювати разом для досягнення спільних цілей.

Нагадаємо, що студентів із країн Африки активно залучатимуть до вишів окупованого Криму. За словами заступника глави російського уряду окупованого Криму Георгія Мурадова, таку роботу можна проводити за допомогою "Російських будинків".

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