Задержание американского журналиста WSJ одобрил лично Путин, — СМИ

Президент РФ Владимир Путин. Фото: Reuters

Президент РФ Владимир Путин лично разрешил арестовать в России журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича.

Об этом сообщает Bloomberg.

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В материале отмечают, что президент России Путин лично одобрил арест американского журналиста, обвиняемого в шпионаже.

По мнению собеседников агентства, это свидетельствует об увеличении влияния сторонников "жесткой линии" в Кремле, которые склоняются к обострению конфликта с Соединенными Штатами и считают его неотвратимым.

"Предложение впервые за почти 40 лет арестовать американского журналиста за шпионаж уходило от ястребов в верховном руководстве силовых ведомств России", — утверждает Bloomberg.

Журналиста Wall Street Journal Эван Гершкович. Фото: Wall Street Journal

Напомним, что в Южной Африке вызывает обеспокоенность ордер на арест российского президента Владимира Путина, который был издан Гаагским судом. Эта новость стала неожиданным поворотом перед саммитом БРИКС, который состоится в августе этого года.