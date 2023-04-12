Задержание американского журналиста WSJ одобрил лично Путин, — СМИ
Президент РФ Владимир Путин лично разрешил арестовать в России журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича.
Об этом сообщает Bloomberg.
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В материале отмечают, что президент России Путин лично одобрил арест американского журналиста, обвиняемого в шпионаже.
По мнению собеседников агентства, это свидетельствует об увеличении влияния сторонников "жесткой линии" в Кремле, которые склоняются к обострению конфликта с Соединенными Штатами и считают его неотвратимым.
"Предложение впервые за почти 40 лет арестовать американского журналиста за шпионаж уходило от ястребов в верховном руководстве силовых ведомств России", — утверждает Bloomberg.
Напомним, что в Южной Африке вызывает обеспокоенность ордер на арест российского президента Владимира Путина, который был издан Гаагским судом. Эта новость стала неожиданным поворотом перед саммитом БРИКС, который состоится в августе этого года.