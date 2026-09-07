Депутати, які 35 років тому голосували за незалежність, отримають виплати

Нардепи в залі парламенту. Фото: пресслужба Ради

В Україні пропонують врегулювати механізм призначення та виплати щомісячного довічного грошового утримання народним депутатам, які мають статус Засновника сучасної держави Україна. Розмір таких виплат пропонують встановити на рівні 80% зарплати чинного народного депутата — члена комітету. Відповідний законопроєкт розробили Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України спільно з Українським інститутом національної пам'яті та Пенсійним фондом.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт парламенту.

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Деякі екснардепи довічно щомісяця отримуватимуть понад 26 тисяч гривень

Згідно з документом, Засновник сучасної держави Україна зможе за власною заявою отримувати щомісячне довічне грошове утримання.

Його розмір пропонують встановити на рівні 80% місячної зарплати чинного народного депутата — члена комітету. Під час розрахунку враховуватимуть посадовий оклад парламентаря та передбачені законом надбавки.

Водночас таке довічне утримання призначатимуть замість звичайної пенсії або довічного грошового утримання судді у відставці, якщо людина має право на такі виплати.

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Право на отримання коштів виникатиме з дня набуття статусу Засновника сучасної держави Україна.

У разі збільшення посадового окладу чинних народних депутатів розмір довічного грошового утримання також перераховуватимуть.

Фінансувати такі виплати пропонують коштом державного бюджету, а їх призначенням і виплатою займатиметься Пенсійний фонд України.

Також документ передбачає можливість отримати різницю між новим довічним утриманням та раніше виплаченою пенсією. Однак виплати за минулі періоди пропонують здійснювати не більш як за 12 місяців.

Зазначимо, що базовий посадовий оклад народного депутата — члена комітету у 2026 році становить 33 280 гривень. Тобто виплати для Засновників складуть трохи більше 26 тис. гривень.

Як писали Новини.LIVE, нардепи під час повітряних тривог можуть голосувати в укриттях. Для цього розроблено спеціальну програму. Проте діють такі нововведення лише в конкретних кімнатах.

Також нардепи пропонують Раді змінити правила роботи транспорту під час тривог. Зокрема, громадам пропонують самостійно вирішувати, чи продовжуватиме транспорт рух, чи його роботу тимчасово обмежать або повністю зупинять.