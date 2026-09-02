Громади самі вирішуватимуть, як працювати транспорту під час тривог

Люди заходять у громадський транспорт. Фото: Новини.LIVE

Верховній Раді пропонують законодавчо закріпити за органами місцевого самоврядування право самостійно визначати порядок роботи міського пасажирського транспорту під час повітряної тривоги. Громади зможуть вирішувати, чи продовжуватиме транспорт рух, чи його роботу тимчасово обмежать або повністю зупинять.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт парламенту.

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Єдиних правил щодо роботи транспорту для всіх міст пропонують не встановлювати

Автори законопроєкту зазначають, що повітряні тривоги в різних регіонах України суттєво відрізняються за частотою, тривалістю та характером загроз. Крім того, громади мають різну транспортну інфраструктуру, щільність забудови та кількість доступних укриттів.

Саме тому встановлення єдиного алгоритму роботи громадського транспорту для всієї країни може не враховувати особливості конкретних міст. У деяких громадах повна зупинка транспорту під час тривалих тривог може суттєво обмежити мобільність населення та ускладнити роботу лікарень, критичної інфраструктури й інших важливих об'єктів.

Законопроєкт пропонує надати виконавчим органам сільських, селищних і міських рад повноваження затверджувати порядок роботи міського пасажирського транспорту незалежно від форми власності під час повітряної тривоги.

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При цьому місцева влада зможе встановлювати різні правила для окремих видів транспорту, маршрутів або навіть окремих ділянок маршрутів.

Зокрема, порядок може передбачати:

продовження руху транспорту;

тимчасове обмеження або повне припинення руху;

правила зупинки, посадки та висадки пасажирів;

порядок інформування людей;

особливості перевезення людей з інвалідністю та інших маломобільних груп;

правила відновлення руху після відбою повітряної тривоги.

Для метро можуть встановити окремі правила

Законопроєкт також передбачає можливість окремо визначати особливості роботи метрополітену. Це пояснюють технологічними особливостями підземки та тим, що станції метро можуть використовуватися як укриття для населення.

Водночас затверджені місцевою владою правила будуть обов'язковими як для комунальних, так і для приватних перевізників.

Як писали Новини.LIVE, Верховна Рада тестує формат роботи під час повітряних тривог, за якого депутати зможуть голосувати з укриття за допомогою телефонів або планшетів. Наразі новий формат тестують, зокрема депутати спускатимуться в укриття групами приблизно по 20 осіб.

Водночас нардеп Михайло Цимбалюк заявив, що підвальні приміщення Верховної Ради не пристосовані для повноцінної роботи, однак парламент має різні варіанти продовження засідань під час тривог. Він нагадав, що на початку повномасштабної війни депутати могли обговорювати порядок денний в укритті, а потім підніматися до зали й швидко голосувати. За словами Цимбалюка, нинішні атаки є викликом для роботи влади, тому керівництво Ради та лідери фракцій мають знайти рішення для роботи парламенту навіть в укритті.