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Головна Політика Голосування з телефона: чи можуть нардепи це робити за межами Ради

Голосування з телефона: чи можуть нардепи це робити за межами Ради

Ua ru
3 вересня 2026 14:11
Дистанційне голосування нардепів: Федієнко пояснив, де працюватиме система
Нардепи в укритті Ради. Фото: пресслужба парламенту

Нова система голосування народних депутатів під час повітряних тривог фактично не передбачатиме повноцінної дистанційної роботи парламентарів. Робочим місцем депутата стане його телефон, однак користуватися системою він зможе лише у визначеному укритті Верховної Ради

Про це у Telegram розповів народний депутат Олександр Федієнко, передає Новини.LIVE.

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Федієнко
Допис Олександра Федієнка. Фото: скриншот

Як відбуватиметься голосування нардепів

За словами Федієнка, називати нововведення повноцінною системою дистанційного голосування не зовсім правильно. Депутат матиме можливість голосувати за допомогою власного телефона, але перебувати з ним під час голосування він повинен в конкретному визначеному укритті.

"По факту робоче місце буде в телефоні у народного депутата, але з цим телефоном народний депутат має право перебувати виключно в бомбосховищі відведеного місця", — пояснив Федієнко.

Окремо депутат звернув увагу на питання інформаційної безпеки. За його словами, безпосередньо до системи голосування у нього претензій немає.

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Водночас Федієнко вважає, що найбільш вразливим елементом залишається сама людина — тобто народний депутат, який користуватиметься системою.

"З точки зору інформаційної безпеки до системи у мене питань немає, але слабкою ланкою так і залишається людина", — зазначив він.

Як писали Новини.LIVE, Верховна Рада планує продовжувати пленарні засідання під час повітряних тривог, переміщуючись до укриття. Для голосування депутати використовуватимуть власні телефони або планшети та персональні QR-коди. Новий формат уже тестують, а в укритті підготували місця для 330 парламентарів.

Також в Україні хочуть змінити правила роботи транспорту під час тривоги. Місцева влада зможе дозволяти рух, тимчасово обмежувати його або повністю зупиняти залежно від безпекової ситуації. Окремі правила можна буде встановлювати для різних маршрутів, видів транспорту та метрополітену.

Верховна Рада нардепи голосування укриття парламент
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка

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