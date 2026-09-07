Депутаты, которые 35 лет назад проголосовали за независимость, получат выплаты

Депутаты в зале парламента. Фото: пресс-служба Рады

В Украине предлагают урегулировать механизм назначения и выплаты ежемесячного пожизненного денежного пособия народным депутатам, имеющим статус Основателя современного государства Украина. Размер таких выплат предлагается установить на уровне 80 % заработной платы действующего народного депутата — члена комитета. Соответствующий законопроект разработали Министерство социальной политики, семьи и единства Украины совместно с Украинским институтом национальной памяти и Пенсионным фондом.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт парламента.

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Некоторые бывшие народные депутаты будут пожизненно ежемесячно получать более 26 тысяч гривен

Согласно документу, основатель современного государства Украина сможет по собственному заявлению получать ежемесячное пожизненное денежное содержание.

Его размер предлагается установить на уровне 80% месячной зарплаты действующего народного депутата — члена комитета. При расчете будут учитываться должностной оклад парламентария и предусмотренные законом надбавки.

В то же время такое пожизненное содержание будет назначаться вместо обычной пенсии или пожизненного денежного содержания судьи в отставке, если человек имеет право на такие выплаты.

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Право на получение средств будет возникать со дня приобретения статуса Основателя современного государства Украина.

В случае увеличения должностного оклада действующих народных депутатов размер пожизненного денежного содержания также будет пересчитываться.

Финансировать такие выплаты предлагается за счет государственного бюджета, а их назначением и выплатой будет заниматься Пенсионный фонд Украины.

Также документ предусматривает возможность получить разницу между новым пожизненным содержанием и ранее выплаченной пенсией. Однако выплаты за прошлые периоды предлагается осуществлять не более чем за 12 месяцев.

Отметим, что базовый должностной оклад народного депутата — члена комитета в 2026 году составляет 33 280 гривен. То есть выплаты для Основателей составят чуть более 26 тыс. гривен.

Как писали Новини.LIVE, народные депутаты во время воздушных тревог могут голосовать в укрытиях. Для этого разработана специальная программа. Однако такие нововведения действуют только в определенных помещениях.

Также народные депутаты предлагают Раде изменить правила работы транспорта во время тревог. В частности, общинам предлагается самостоятельно решать, будет ли транспорт продолжать движение, или его работу временно ограничат или полностью остановят.