Верховну Раду можуть перевести працювати в укриття

Нардепи в залі парламенту. Фото: пресслужба Ради

Верховну Раду можуть частково перевести на роботу в укриття через регулярні повітряні тривоги. За даними джерел Новини.LIVE у фракції "Слуга народу", для депутатів можуть облаштувати кілька додаткових приміщень і коридорів, оскільки наявне укриття не здатне вмістити всіх народних депутатів. Водночас частина опозиційних фракцій виступає проти такого формату, а підготовчі роботи ще не завершені.

Про це Новини.LIVE повідомили джерела у фракції "Слуга народу".

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Депутатів можуть розмістити в укритті та коридорах

За словами джерел, питання щодо організації роботи парламенту під час повітряних тривог наразі обговорюється.

Оскільки основне укриття не розраховане на одночасне перебування всіх народних депутатів, розглядається можливість облаштувати для роботи кілька кімнат і коридорів. Водночас частина таких приміщень поки не готова.

Крім того, проти роботи парламенту в такому форматі, за даними джерел, виступають окремі опозиційні фракції.

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В Апараті Верховної Ради офіційно повідомили, що через постійні повітряні тривоги вживають заходів для забезпечення безперебійної роботи парламенту.

"У зв’язку з постійними повітряними тривогами Апарат Верховної Ради України вживає всіх необхідних заходів для забезпечення безперебійної роботи парламенту в будинку Верховної Ради України (вул. Михайла Грушевського, 5)", — йдеться в повідомленні.

Допис пресслужби Верховної Ради. Фото: скриншот

Зазначимо, що якщо засідання відбувається не в залі ВРУ, де є система підрахунку голосів "Рада", то тоді голоси депутатів має рахувати Лічильна комісія. Її очолює нардеп Юрій Корявченков, членами є 14 парламентарів.

Водночас нардеп Ярослав Железняк повідомив, що один з варіантів, які обговорюють, — це голосування в укритті ВРУ, де народні депутати будуть використовувати телефони.

"Але, це не як онлайн голосування, а ті, хто підключиться по WiFi до мережі в Раді і пройдуть авторизацію за своїм логіном, тобто будуть присутні на засіданні, зможуть проголосувати на пульті. А потім Лічильна комісія має це затвердити", — повідомив він.

Допис нардепа Ярослава Железняка. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE, Верховна Рада наступного тижня планує розглянути два законопроєкти, спрямовані на підвищення безпеки дорожнього руху. Один із них пропонує врегулювати використання електросамокатів та іншого легкого електротранспорту, зокрема заборонити керування напідпитку та перевезення пасажирів без відповідної конструкції. Другий документ передбачає збільшення штрафів за перевищення швидкості та запровадження чотирирівневої системи відповідальності.

Також у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який може спростити шлях до українського громадянства для окремих громадян Білорусі. Документ пропонує запровадити трирічну інтеграційну посвідку, після чого її власники зможуть претендувати на громадянство за умови перевірок та складання іспитів. Водночас спрощення не поширюватиметься, зокрема, на представників білоруських силових структур, КДБ та осіб, пов’язаних з агентурною діяльністю.