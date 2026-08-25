Рада може спростити отримання громадянства для Білорусів

Нардепи в сесійному залі. Фото: пресслужба Ради

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №15529, який передбачає особливості правового статусу та інтеграції громадян Білорусі, що перебувають в Україні під час воєнного стану. Документ пропонує запровадити трирічну інтеграційну посвідку для законно в’їхалих до України білорусів із правом працювати, вести бізнес та користуватися соціальним захистом. Після трьох років проживання вони зможуть претендувати на громадянство України за умови проходження необхідних перевірок та іспитів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на картку законопроєкту.

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Нові правила для білорусів в Україні: посвідка на три роки та спрощене громадянство

Законопроєкт передбачає створення нового виду посвідки на тимчасове проживання — інтеграційної посвідки строком на три роки. Її зможуть отримувати громадяни Білорусі, які законно перебувають на території України.

Така посвідка дозволятиме офіційно працювати без спеціального дозволу, вести підприємницьку діяльність та відкривати банківські рахунки. Автор документа вважає, що це допоможе вивести громадян Білорусі, які підтримують Україну, з правової "сірої зони".

Після трьох років проживання в Україні власники інтеграційної посвідки зможуть подати документи для набуття українського громадянства. При цьому законопроєкт пропонує дозволити замість документа про вихід із громадянства Білорусі подавати декларацію про відмову від нього.

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Оригінал білоруського паспорта пропонується передавати до Державної міграційної служби лише в день складання присяги громадянина України. Водночас передбачено, що українські органи не передаватимуть білоруській стороні інформацію про заявника.

Спрощена процедура не означатиме автоматичного отримання українського паспорта. Кожен заявник проходитиме перевірку ДМС, СБУ та Національної поліції, а також має скласти іспити на знання української мови та історії України.

Водночас дія запропонованого механізму не поширюватиметься на низку категорій громадян Білорусі. Зокрема, законопроєкт передбачає обмеження для співробітників КДБ, представників силових структур, суддів, військовослужбовців ЗС Білорусі після 24 лютого 2022 року та осіб, пов’язаних з агентурною діяльністю.

Як писали Новини.LIVE, у Верховній Раді пропонують законодавчо врегулювати використання тіл померлих, їхніх частин та анатомічних матеріалів для навчання медиків і проведення наукових досліджень. Законопроєкт передбачає правила їхньої передачі, зберігання та використання, а також акцентує на добровільній посмертній згоді людини.

Також нещодавно Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт №15397, який передбачає нові вимоги до облаштування та контролю за укриттями. Зокрема, захисні споруди перевірятимуть щонайменше раз на місяць, а для нових об’єктів із великою кількістю людей заходи цивільного захисту мають передбачати ще на етапі проєктування. Також планують офіційно включити мобільні укриття до фонду захисних споруд, запровадити правило доступності укриття в межах 10 хвилин і посилити цифровий контроль.