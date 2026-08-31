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Главная Политика Заседания Рады могут проводить под землей: часть нардепов против

Заседания Рады могут проводить под землей: часть нардепов против

Ua ru
31 августа 2026 16:19
Эксклюзив
Верховную Раду могут перевести на работу в укрытие
Депутаты в зале парламента. Фото: пресс-служба Рады

Верховную Раду могут частично перевести на работу в убежище из-за регулярных воздушных тревог. По данным источников Новини.LIVE во фракции "Слуга народа", для депутатов могут обустроить несколько дополнительных помещений и коридоров, поскольку имеющееся укрытие не способно вместить всех народных депутатов. В то же время часть оппозиционных фракций выступает против такого формата, а подготовительные работы еще не завершены.

Об этом Новини.LIVE сообщили источники во фракции "Слуга народа".

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Депутатов могут разместить в укрытии и коридорах

По словам источников, вопрос об организации работы парламента во время воздушных тревог в настоящее время обсуждается.

Поскольку основное укрытие не рассчитано на одновременное пребывание всех народных депутатов, рассматривается возможность обустроить для работы несколько комнат и коридоров. При этом часть таких помещений пока не готова.

Кроме того, против работы парламента в таком формате, по данным источников, выступают отдельные оппозиционные фракции.

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В Аппарате Рады заявили о подготовке к работе во время тревог

В Аппарате Верховной Рады официально сообщили, что из-за постоянных воздушных тревог принимают меры для обеспечения бесперебойной работы парламента.

"В связи с постоянными воздушными тревогами Аппарат Верховной Рады Украины принимает все необходимые меры для обеспечения бесперебойной работы парламента в здании Верховной Рады Украины (ул. Михаила Грушевского, 5)"— говорится в сообщении.

Рада
Сообщение пресс-службы Верховной Рады. Фото: скриншот

Отметим, что если заседание проходит не в зале ВРУ, где установлена система подсчета голосов "Рада", то в таком случае голоса депутатов должна подсчитывать Счетная комиссия. Ее возглавляет нардеп Юрий Корявченков, в состав комиссии входят 14 парламентариев.

В то же время нардеп Ярослав Железняк сообщил, что один из обсуждаемых вариантов, — это голосование в помещении ВРУ, где народные депутаты будут использовать телефоны.

"Но это не онлайн-голосование, а те, кто подключится через Wi-Fi к сети в Раде и пройдет авторизацию под своим логином, то есть будет присутствовать на заседании, смогут проголосовать с пульта. А затем Счетная комиссия должна это утвердить", — сообщил он.

Железняк
Пост народного депутата Ярослава Железняка. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE, Верховная Рада на следующей неделе планирует рассмотреть два законопроекта, направленных на повышение безопасности дорожного движения. Один из них предлагает урегулировать использование электросамокатов и другого легкого электротранспорта, в частности запретить управление в нетрезвом состоянии и перевозку пассажиров без соответствующей конструкции. Второй документ предусматривает увеличение штрафов за превышение скорости и введение четырехуровневой системы ответственности.

Также в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который может упростить путь к украинскому гражданству для отдельных граждан Беларуси. Документ предлагает ввести трехлетний интеграционный сертификат, после чего его обладатели смогут претендовать на гражданство при условии прохождения проверок и сдачи экзаменов. В то же время упрощение не будет распространяться, в частности, на представителей белорусских силовых структур и лиц, связанных с агентурной деятельностью.

Верховная Рада оппозиция воздушная тревога народные депутаты парламент
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка

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