Рада наступного тижня розгляне законопроєкти про електросамокати та штрафи за швидкість

Люди на електросамокатах. Фото: Новини.LIVE

Наступного тижня Верховна Рада планує розглянути законопроєкти №3023 та №15348, які стосуються безпеки дорожнього руху. Перший документ пропонує врегулювати правила для користувачів персонального легкого електротранспорту, зокрема електросамокатів, а другий — посилити відповідальність за порушення, які призводять до травмування та загибелі людей. Обидва законопроєкти вже готові до винесення в зал.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на джерела.

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Електросамокатами не можна буде керувати напідпитку, а штрафи за швидкість збільшать

Документ №3023 зареєстрували ще у 2020 році, а у вересні того ж року Верховна Рада ухвалила його за основу. Він спрямований на вдосконалення правил дорожнього руху для окремих категорій учасників, зокрема користувачів персонального легкого електротранспорту, велосипедистів та пішоходів.

Йдеться про законодавче врегулювання використання електросамокатів та іншого легкого електротранспорту. Документ має визначити правила поведінки таких учасників дорожнього руху та їхні обов'язки, що дозволить чіткіше врегулювати їхні відносини з іншими учасниками руху.

Основним місцем для руху мають стати велосипедні доріжки та велосмуги. Якщо їх немає, користувач повинен рухатися правим краєм проїзної частини або узбіччям, причому в напрямку загального транспортного потоку.

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Окремо документ встановлює низку обмежень для користувачів електротранспорту. Зокрема, забороняється керувати ним у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння, а також користуватися під час руху мобільним телефоном, тримаючи його в руці. Також не можна буде перевозити пасажирів, якщо така можливість не передбачена конструкцією конкретного транспортного засобу.

Окремі вимоги стосуватимуться безпеки в темний час доби та за умов недостатньої видимості. У таких ситуаціях користувачі повинні будуть використовувати освітлювальні прилади та світлоповертальні елементи, щоб бути помітними для інших учасників дорожнього руху.

Законопроєкт №15348 зареєстрували 24 червня 2026 року. Його автори пропонують внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення та посилити відповідальність за дії, які призводять до травматизму та смертності на дорогах.

Станом на сьогодні чинна система штрафів пропонує лише два рівні відповідальності: за перевищення швидкості на +20 км/год — 340 грн, а за +50 км/год — 1700 грн.

Новим законопроєктом пропонують чотирирівневу систему штрафів:

від 21 до 40 км/год — 680 грн;

від 41 до 60 км/год — 2 040 грн;

від 61 до 80 км/год — 2 720 грн;

понад 80 км/год — 3 400 грн.

Якщо водій п'ять і більше разів за рік перевищив швидкість на понад 60 км/год — за кожне наступне таке перевищення він платитиме вже 17 000 гривень.

Водночас у парламенті зареєстрований і альтернативний законопроєкт №15348-1, який також стосується відповідальності за дії, що призводять до загибелі та травмування людей на дорогах. Його профільний комітет наразі рекомендував відхилити.

Як писали Новини.LIVE, перевізникам можуть загрожувати штрафи до 51 тисячі гривень за порушення вимог законодавства у сфері перевезень. Відповідний законопроєкт пропонує посилити відповідальність перевізників та запровадити додаткові санкції за порушення встановлених правил. Документ має на меті підвищити безпеку та посилити контроль у сфері пасажирських перевезень.

Також у Верховній Раді пропонують запровадити нові правила для користувачів електросамокатів, моноколіс та іншого легкого персонального електротранспорту. Зокрема, у населених пунктах пропонують обмежити швидкість до 20 км/год, а за керування у стані сп’яніння передбачити штраф 680 грн. Також хочуть карати за порушення правил руху, створення аварійної ситуації та наїзд на пішохода.