Зарплати військових в Україні: чи будуть затримки виплат до кінця 2026 року

Міністр фінансів Сергій Марченко. Фото: Сергій Марченко/Facebook

Грошове забезпечення українських військовослужбовців продовжують виплачувати вчасно та в повному обсязі. До кінця 2026 року затримок із виплатами військовим і за соціальними програмами не очікується. Водночас уряд продовжує працювати над забезпеченням стабільного фінансування державних видатків.

Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко під час години запитань до уряду у Верховній Раді 12 жовтня, передає Новини.LIVE.

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Грошове забезпечення військових: у Мінфіні запевнили у вчасних виплатах

"Грошове забезпечення військовослужбовців фінансується вчасно і в повному обсязі. Всі соціальні програми фінансуються вчасно і в повному обсязі. У нас немає жодних затримок у жодних програмах. І не передбачається до кінця року", — наголосив Марченко.

Він також повідомив, що Україна продовжує залучати фінансову підтримку міжнародних партнерів, зокрема Європейського Союзу, Міжнародного валютного фонду, країн G7 та Світового банку.

За словами Марченка, важливо забезпечити прогнозовані графіки надходження коштів, щоб підтримувати стабільне фінансування державних потреб.

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Як писали Новини.LIVE, Марченко повідомляв, що державний бюджет за січень–вересень 2026 року недоотримав майже 50 млрд грн запланованих доходів, з яких 32 млрд грн припали на серпень і вересень. Він пояснив це, зокрема, російськими обстрілами підприємств, руйнуванням складів, блокуванням портів і зниженням споживчої впевненості. За його прогнозом, до кінця року недонадходження податкових платежів можуть сягнути 70 млрд грн.

Також нещодавно нардеп Богдан Нагорняк попередив, що можливі російські атаки взимку можуть негативно вплинути на наповнення державного бюджету. Пошкодження підприємств і зупинка виробництва можуть призвести до недоотримання запланованих податкових надходжень. Додатковим ризиком залишається невиконання планів зі збору податків і митних платежів.