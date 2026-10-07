Нагорняк: Держбюджет-2027 можуть скоригувати через атаки РФ по підприємствах

Народний депутат від "Слуги народу" Сергій Нагорняк. Фото: Сергій Нагорняк/Facebook

Проєкт державного бюджету України на наступний рік може зазнати змін через наслідки можливих російських атак по підприємствах, які забезпечують значну частину податкових надходжень до державної скарбниці. У разі пошкодження або знищення виробничих об’єктів прогнозовані доходи від податків і митних платежів можуть виявитися нижчими за закладені в бюджет розрахунки.

Про це в ефірі День.LIVE заявив народний депутат від "Слуги народу" Сергій Нагорняк.

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Зимові атаки РФ можуть змінити параметри держбюджету України

За словами Нагорняка, нині закладені в бюджетні розрахунки доходи від податків і митних зборів є прогнозними, а ситуація може змінитися залежно від наслідків російських атак узимку.

"Ворог буде і надалі бити по українських підприємствах, які генерують податки до державного бюджету. І щоб ми сьогодні або Міністерство фінансів, або уряд не подав який проєкт бюджету на наступний рік, скоріше за все він буде коригуватися", — сказав Нагорняк.

Він зазначив, що взимку значна кількість підприємств може бути пошкоджена або знищена, що вплине на обсяг надходжень до державної скарбниці. Тому, на думку нардепа, Україні необхідно мати фінансовий резерв від міжнародних партнерів.

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Окремо Нагорняк наголосив на необхідності посилення парламентської дипломатії для забезпечення та збільшення міжнародної фінансової допомоги Україні.

"Нам потрібно дійсно визначитись щодо парламентської дипломатії, і що ми як парламентарі на своєму рівні, в роботі своїх міжпарламентських груп дружб, де ми можемо підставити плече, де ми можемо виступити такими амбасадорами, для того, щоб фінансування України в наступному році було гарантоване і щоб воно було збільшене", — зазначив він.

За словами депутата, голова Верховної Ради може провести зустріч із керівниками парламентських комітетів і фракцій, щоб обговорити фінансові виклики не лише до кінця поточного року, а й на наступний.

Нагорняк також закликав думати не лише про покриття видатків, а й про те, як міжнародні кошти можуть стимулювати українську економіку.

"Нам треба думати, як ці гроші можна, мультиплікатори які застосувати, щоб вони могли не лише проїстись на оборону країни, витратитись, але щоб вони пішли в економіку і щоб ці гроші почали працювати", — підсумував нардеп.

Як писали Новини.LIVE, нещодавно голова ВР Руслан Стефанчук заявив, що народні депутати подають поправки до проєкту бюджету, частину з яких, імовірно, створюють за допомогою штучного інтелекту. Він зазначив, що така практика може впливати на якість законодавчої роботи та потребує додаткової уваги. За його словами, важливо, щоб остаточні пропозиції проходили належну перевірку депутатами.

Також повідомлялося, що у Верховній Раді планують провести нараду щодо фінансових потреб України та формування бюджету на 2027 рік. Руслан Стефанчук повідомив, що на зустрічі мають обговорити подальші кроки парламенту та можливості забезпечення необхідного фінансування. Окрему увагу планують приділити парламентській дипломатії та роботі з міжнародними партнерами.