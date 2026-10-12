Зарплаты военнослужащих в Украине: будут ли задержки с выплатами до конца 2026 года

Министр финансов Сергей Марченко. Фото: Сергей Марченко/Facebook

Денежное довольствие украинским военнослужащим продолжают выплачивать своевременно и в полном объеме. До конца 2026 года задержек с выплатами военным и по социальным программам не ожидается. В то же время правительство продолжает работать над обеспечением стабильного финансирования государственных расходов.

Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде 12 октября, передает Новини.LIVE.

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Денежное обеспечение военных: в Минфине заверили в своевременных выплатах

"Денежное обеспечение военнослужащих финансируется своевременно и в полном объеме. Все социальные программы финансируются своевременно и в полном объеме. У нас нет никаких задержек ни по одной из программ. И не предвидится до конца года", — подчеркнул Марченко.

Он также сообщил, что Украина продолжает привлекать финансовую поддержку международных партнеров, в частности Европейского Союза, Международного валютного фонда, стран G7 и Всемирного банка.

По словам Марченко, важно обеспечить прогнозируемые графики поступления средств, чтобы поддерживать стабильное финансирование государственных нужд.

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Как писали Новини.LIVE, Марченко сообщал, что государственный бюджет за январь–сентябрь 2026 года недополучил почти 50 млрд грн запланированных доходов, из которых 32 млрд грн пришлись на август и сентябрь. Он объяснил это, в частности, российскими обстрелами предприятий, разрушением складов, блокированием портов и снижением потребительского доверия. По его прогнозу, к концу года недопоступление налоговых платежей может достичь 70 млрд грн.

Также недавно народный депутат Богдан Нагорняк предупредил, что возможные российские атаки зимой могут негативно повлиять на наполнение государственного бюджета. Повреждение предприятий и остановка производства могут привести к недополучению запланированных налоговых поступлений. Дополнительным риском остается невыполнение планов по сбору налогов и таможенных платежей.