Бюджет України недоотримав 50 млрд грн доходів: прогноз Марченка

Міністр фінансів Сергій Марченко. Фото: Сергій Марченко/Facebook

Державний бюджет України за січень–вересень 2026 року недоотримав майже 50 млрд грн запланованих доходів. До кінця року втрати від недонадходження податкових платежів можуть зрости до 70 млрд грн. На економіку впливають російські обстріли підприємств, руйнування складських приміщень, блокування портів і зниження споживчої впевненості.

Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає Новини.LIVE.

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Україна ризикує недоотримати 70 млрд грн податкових платежів за рік

За словами Марченка, економічна ситуація залишається складною через наслідки російських атак і порушення ланцюгів постачання. За підсумками січня–серпня реальне зростання валового внутрішнього продукту України було майже нульовим.

"За січень–вересень загальний фонд держбюджету вже недоотримав майже 50 мільярдів гривень запланованих доходів, з яких 32 мільярди гривень — у серпні та вересні. По року недонадходження податкових платежів можуть скласти очікувано 70 мільярдів гривень", — зазначив він.

Міністр також звернув увагу на прискорення інфляції. У вересні 2026 року споживчі ціни зросли на 2,1%, а річний показник інфляції досяг 10%. Серед чинників, що впливають на ціни, міністр назвав збільшення витрат і порушення постачання.

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Крім того, Марченко повідомив, що Україна не отримала 29,5 млрд доларів через невиконання міжнародних зобов’язань. За його словами, зараз є критична проблема в міжнародному фінансуванні. А обсяг коштів, які Україна має отримати до кінця року, залишається надзвичайно великим.

Як писали Новини.LIVE, нещодавно нардеп Богдан Нагорняк попередив, що можливі російські удари взимку можуть негативно вплинути на наповнення державного бюджету України. Через пошкодження підприємств та зупинку виробництва держава ризикує недоотримати заплановані податкові надходження. Додаткові труднощі можуть виникнути через невиконання планів зі збору податків і митних платежів.

Також Новини.LIVE повідомляли, що 18 вересня у Верховній Раді не відбулася запланована година запитань до уряду, під час якої мав виступити міністр освіти і науки Андрій Бутенко. Народні депутати Олександр Качура та Ярослав Железняк повідомили, що захід скасували без попередження, а урядовці вирушили до Буковеля на саміт Carpathian 8 Summit.