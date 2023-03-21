Залужний, Резніков та Стефанчук зустрілися з силовиками: що обговорювали

Керівники парламентських фракцій зустрілися з очільниками Міноборони, ЗСУ та МВС

У Верховній Раді зустрілися керівники парламенту і парламентських фракцій та очільники Міноборони, МВС і головнокомандувач ЗСУ. Сторони обговорили допомогу Силам оборони України.

Про це голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив на своїй Facebook-сторінці.

Зустріч у парламенті

Керівництво Верховної Ради зустрілося із представниками силових і правоохороних органів.

На зустрічі були присутні лідери фракцій та депутатських груп.

З парламентарями зустрілися міністр оборони Олексій Резніков, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та ін.

Про що говорили чиновники і депутати

За словами Стефанчука, на зустрічі обговорювали законодавчу підтримку ініціатив, спрямованих на зміцнення сфери національної безпеки та оборони.

"А це і забезпечення видатків сектору безпеки та оборони, і забезпечення гідного рівня оплати праці наших захисників та захисниць", — наголосив голова Верховної Ради.

Руслан Стефанчук наголосив, що спільним завданням всіх гілок влади є надання усіх можливих, ефективних інструментів та механізмів для підтримки фронту і Сил оборони України.

Нагадаємо, що в лютому із керівництвом Верховної Ради зустрілися представники головної політичної сили Європейського парламенту, Європейської народної партії.

Фото: Facebook Руслана Стефанчука