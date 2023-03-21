Залужный, Резников и Стефанчук встретились с силовиками: что обсуждали

Руководители парламентских фракций встретились с главами Минобороны, ВСУ и МВД

В Верховной Раде встретились руководители парламента и парламентских фракций и главы Минобороны, МВД и главнокомандующий ВСУ. Стороны обсудили помощь Силам обороны Украины.

Об этом глава Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил на своей Facebook-странице.

Встреча в парламенте

Руководство Верховной Рады встретилось с представителями силовых и правоохранительных органов.

На встрече присутствовали лидеры фракций и депутатских групп.

С парламентариями встретились министр обороны Алексей Резников, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, министр внутренних дел Игорь Клименко.

О чем говорили чиновники и депутаты

По словам Стефанчука, на встрече обсуждалась законодательная поддержка инициатив, направленных на укрепление сферы национальной безопасности и обороны.

"А это и обеспечение расходов сектора безопасности и обороны, и обеспечение достойного уровня оплаты труда наших защитников и защитниц", — подчеркнул председатель Верховной Рады.

Руслан Стефанчук подчеркнул, что общей задачей всех ветвей власти является предоставление всех возможных, эффективных инструментов и механизмов для поддержки фронта и сил обороны Украины.

Напомним, что в феврале с руководством Верховной Рады встретились представители главной политической силы Европейского парламента Европейской народной партии.

Фото: Facebook Руслана Стефанчука