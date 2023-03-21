Залужный, Резников и Стефанчук встретились с силовиками: что обсуждали
В Верховной Раде встретились руководители парламента и парламентских фракций и главы Минобороны, МВД и главнокомандующий ВСУ. Стороны обсудили помощь Силам обороны Украины.
Об этом глава Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил на своей Facebook-странице.
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Встреча в парламенте
Руководство Верховной Рады встретилось с представителями силовых и правоохранительных органов.
На встрече присутствовали лидеры фракций и депутатских групп.
С парламентариями встретились министр обороны Алексей Резников, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, министр внутренних дел Игорь Клименко.
О чем говорили чиновники и депутаты
По словам Стефанчука, на встрече обсуждалась законодательная поддержка инициатив, направленных на укрепление сферы национальной безопасности и обороны.
"А это и обеспечение расходов сектора безопасности и обороны, и обеспечение достойного уровня оплаты труда наших защитников и защитниц", — подчеркнул председатель Верховной Рады.
Руслан Стефанчук подчеркнул, что общей задачей всех ветвей власти является предоставление всех возможных, эффективных инструментов и механизмов для поддержки фронта и сил обороны Украины.
Напомним, что в феврале с руководством Верховной Рады встретились представители главной политической силы Европейского парламента Европейской народной партии.
Фото: Facebook Руслана Стефанчука