​​​​​​​Стефанчук зустрівся із делегацією головної політсили Європи: про що говорили

До Києва прибула делегація "Європейської народної партії"

Члени політичної групи "Європейська народна партія", яка є головною політсилою Європарламенту, прибули з візитом до України. Європарламентарі зустрілися зі спікером парламенту Русланом Стефанчуком.

Про це голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив на своїй Facebook-сторінці.

Зустріч у Києві

До столиці України прибула делегація політичної групи "Європейська народна партія".

"Європейська народна партія" (ЄНП) є найбільшим за кількістю депутатських мандатів і найвпливовішим об’єднанням у Європейському парламенті.

Представники ЄНП зустрілися із головою Верховної Ради України Русланом Стефанчуком.

Деталі переговорів

Сторони обговорили питання європейської інтеграції України.

"Подякував за підтримку надання Україні статусу кандидата в ЄС та початку повноцінних перемовин про членство. Відзначив послідовну та непохитну позицію Європарламенту, оскільки від початку повномасштабної агресії ЄП ухвалив 15 резолюцій на підтримку України", — зазначив Руслан Стефанчук.

Нагадаємо, Стефанчук заявив, що Україна очікує отримати запрошення до НАТО на саміті Альянсу у Вільнюсі вже цього року.

Фото: Facebook Стефанчука