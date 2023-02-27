Стефанчук зустрівся із делегацією головної політсили Європи: про що говорили
Члени політичної групи "Європейська народна партія", яка є головною політсилою Європарламенту, прибули з візитом до України. Європарламентарі зустрілися зі спікером парламенту Русланом Стефанчуком.
Про це голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив на своїй Facebook-сторінці.
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Зустріч у Києві
До столиці України прибула делегація політичної групи "Європейська народна партія".
"Європейська народна партія" (ЄНП) є найбільшим за кількістю депутатських мандатів і найвпливовішим об’єднанням у Європейському парламенті.
Представники ЄНП зустрілися із головою Верховної Ради України Русланом Стефанчуком.
Деталі переговорів
Сторони обговорили питання європейської інтеграції України.
"Подякував за підтримку надання Україні статусу кандидата в ЄС та початку повноцінних перемовин про членство. Відзначив послідовну та непохитну позицію Європарламенту, оскільки від початку повномасштабної агресії ЄП ухвалив 15 резолюцій на підтримку України", — зазначив Руслан Стефанчук.
Нагадаємо, Стефанчук заявив, що Україна очікує отримати запрошення до НАТО на саміті Альянсу у Вільнюсі вже цього року.
Фото: Facebook Стефанчука