Захід попросив Україну не бити по Росії під час бунту Пригожина, — ЗМІ

Російський найманець з ПВК "Вагнер" у Ростові-на-Дону. Фото: росЗМІ

Україну попросили не завдавати ударів по території Росії під час бунту ПВК "Вагнер". Це прохання, яке було передане ще до початку повстання, було продиктоване небажанням втручатися у внутрішню проблему РФ.

Про це повідомляє з посиланням на власні джерела видання CNN.

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Захід і Україна говорили про Пригожина

За інформацією видання, західні чиновники у суботу обговорили із керівництвом України ситуацію із бунтом Євгена Пригожина.

Причому, зазначили CNN, ця розмова відбулася до початку самого повстання власника ПВК "Вагнер".

Прохання ЗСУ

ЗМІ дізналося, що Захід попросив Україну не втручатися у цю ситуацію, зокрема, не завдавати ударів по території Росії у цей момент.

"Використовуйте можливості на українській території, але не втягуйтесь у внутрішні справи та не завдавайте ударів по наступальним військовим активам всередині Росії", — так нібито прозвучало прохання західних союзників до українського керівництва.

Прохання це, як пояснили у CNN, було продиктоване тим, щоб Україна (і, відповідно, Захід) не сприймалася як союзник Пригожина.

Нагадаємо, інше американське ЗМІ, The Wall Street Journal, повідомило, що Сполучені Штати Америки відклали на деякий час чергові санкції проти ПВК "Вагнер". Таке рішення також було ухвалене, щоб не стояти на чиємусь боці у конфлікті між Пригожиним і Кремлем.