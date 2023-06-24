США відклали санкції проти ПВК "Вагнер": у чому причина

Бійці ПВК "Вагнер". Фото: росЗМІ

Сполучені Штати Америки відклали на деякий час чергові санкції проти ПВК "Вагнер". Таке рішення було ухвалене, щоб не стояти на чиємусь боці у конфлікті між Пригожиним і Кремлем.

Про це заявило з посиланням на поінформовану особу видання The Wall Street Journal.

Читайте також:

Відкладені санкції

Джерело видання у американському уряді заявило, що чергові санкції проти приватної військоврої компанії "Вагнер" будуть відкладені.

Таке рішення було ухвалене через події в Росії, де "вагнерівці" збунтувалися проти міністерства оборони РФ.

Причина такого кроку

У наступний вівторок Держдеп планував оголосити про нові санкції проти ПВК "Вагнер" за їхню діяльність у ЦАР.

Але тепер санкції відклали, бо, за словами джерела ЗМІ, "Вашингтон не хоче, щоб здалося, що він прийняв чиюсь сторону в цій історії (повстанні Пригожина проти міноборони РФ. — Ред.)".

Що відомо про бунт Пригожина

23 червня власник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що голова Міноборони РФ Сергій Шойгу особисто керував операцією зі знищення "вагнерівців". На конфлікт між Пригожиним та Шойгу відреагували у Кремлі.

Також відомо, що проти власника Пригожина у Росії відкрили кримінальну справу. Йому інкримінують "заклик до збройного заколоту".

Сьогодні вночі, 24 червня, найманці ПВК "Вагнер" відмовилися коритися військовому керівництву РФ. Також ми повідомляли, що представники ПВК "Вагнер" розпочали свою "спецоперацію" з перетину КПП, де їм навіть не намагаються перешкоджати російські військові.

Пригожин записав з Ростова-на-Дону відео, у якому заявив, що "вагнерівці" захопили і тримають під контролем усі військові об’єкти у Ростові-на-Дону. Власник ПВК вимагає зустрічі із Сергієм Шойгу та Валерієм Герасимовим.

У зв'язку з подіями у Ростові-на-Дону з терміновим зверненням виступив російський диктатор Володимир Путін.

Найманці ПВК "Вагнер" взяли в полон 180 російських військовослужбовців. Інцидент стався у Воронезькій області Росії.

Увечері Євген Пригожин заявив про завершення бунту і про повернення своїх найманців у польові табори.