Запад попросил Украину не бить по России во время бунта Пригожина, — СМИ

Российский наемник из ЧВК "Вагнер" в Ростове-на-Дону. Фото: росСМИ

Украину попросили не наносить удары по территории России во время бунта ЧВК "Вагнер". Эта просьба, которая была передана еще до начала восстания, была продиктована нежеланием вмешиваться во внутреннюю проблему РФ.

Об этом сообщает со ссылкой на собственные источники издания CNN.

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Запад и Украина говорили о Пригожине

По информации издания, западные чиновники в субботу обсудили с руководством Украины ситуацию с бунтом Евгения Пригожина.

Причем, отметили CNN, этот разговор состоялся до начала восстания владельца ЧВК "Вагнер".

Просьба ВСУ

СМИ узнало, что Запад попросил Украину не вмешиваться в эту ситуацию, в частности, не наносить удары по территории России в этот момент.

"Используйте возможности на украинской территории, но не втягивайтесь во внутренние дела и не наносите удары по наступательным военным активам внутри России", — так якобы прозвучала просьба западных союзников к украинскому руководству.

Просьба эта, как объяснили в CNN, была продиктована тем, чтобы Украина (и, соответственно, Запад) не воспринималась как союзник Пригожина.

Напомним, другое американское СМИ, The Wall Street Journal, сообщило, что Соединенные Штаты Америки отложили на время очередные санкции против ЧВК "Вагнер". Такое решение было принято, чтобы не стоять на чьей-то стороне в конфликте между Пригожиным и Кремлем.