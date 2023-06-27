Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow Запад попросил Украину не бить по России во время бунта Пригожина, — СМИ arrow

Запад попросил Украину не бить по России во время бунта Пригожина, — СМИ

27 июня 2023 10:06
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Запад попросил Украину не бить по России во время бунта Пригожина, — СМИ
Российский наемник из ЧВК "Вагнер" в Ростове-на-Дону. Фото: росСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Украину попросили не наносить удары по территории России во время бунта ЧВК "Вагнер". Эта просьба, которая была передана еще до начала восстания, была продиктована нежеланием вмешиваться во внутреннюю проблему РФ.

Об этом сообщает со ссылкой на собственные источники издания CNN.

Читайте также:

Запад и Украина говорили о Пригожине

По информации издания, западные чиновники в субботу обсудили с руководством Украины ситуацию с бунтом Евгения Пригожина.

Причем, отметили CNN, этот разговор состоялся до начала восстания владельца ЧВК "Вагнер".

Просьба ВСУ

СМИ узнало, что Запад попросил Украину не вмешиваться в эту ситуацию, в частности, не наносить удары по территории России в этот момент.

"Используйте возможности на украинской территории, но не втягивайтесь во внутренние дела и не наносите удары по наступательным военным активам внутри России", — так якобы прозвучала просьба западных союзников к украинскому руководству.

Просьба эта, как объяснили в CNN, была продиктована тем, чтобы Украина (и, соответственно, Запад) не воспринималась как союзник Пригожина.

Напомним, другое американское СМИ, The Wall Street Journal, сообщило, что Соединенные Штаты Америки отложили на время очередные санкции против ЧВК "Вагнер". Такое решение было принято, чтобы не стоять на чьей-то стороне в конфликте между Пригожиным и Кремлем.

Новости по теме

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

None

Ядерный взрыв: пошаговая инструкция, что делать

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

22:46 С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь

Новость с видео

19:57 Почему снятых с военного учета не выпустят за границу: комментарий адвоката

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз