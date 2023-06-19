Які ознаки вказують на те, що війна для Росії уже програна: пояснення Подоляка

Михайло Подоляк. Фото: пресслужба ОП

Західні партнери дуже допомагають Україні у війні з Росією, але коли дають нам зброю, то постійно наголошують, що вона не має використовуватися на суверенній території Росії. Попри те, що українська влада це пообіцяла та гарантувала багато разів, лідери цих країн не зупиняються повторювати те саме твердження.

Про те, чому так відбувається, розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю "РБК-Україна".

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За його словами, у світі не готові до відповільних дій.

"Красиво звучить так: ви в рамках міжнародного права, коли агресор нападає на вашу країну, маєте право нищити будь-які інструменти, в тому числі, які знаходяться на території країни-агресора. Це написано, це юридична формула. Але це юридична формула, за якою має стояти воля, політична воля. У сучасному світі політичної волі обмаль", — пояснив Подоляк.

Він запевнив, що Україна має цю волю та робить все потрібне для того, аби знищити російську окупаційну інфраструктуру на своїй території.

"Нам недостатньо інструменту, нам хотілось би більше кількісно цього інструменту мати, і ми дійсно говоримо нашим партнерам: нам немає жодного сенсу атакувати російську територію", — наголосив радник голови ОП.

Війна не лише на території України

Він додав, що Україна пояснює своїм партнерам, що війна, яку веде Росія на нашій території, буде поступово переходити і на її територію, адже це "процес історичного плану".

"Тому що коли ти починаєш величезний обсяг вторгнення і не виграєш достатньо швидко, то, безумовно, що ти втрачаєш керованість процесів. Росія сьогодні, безвідносно до всього, втрачає керованість процесів. Немає силової вертикалі практично, є багато альтернативних конфліктних центрів. Подивіться особливо останні відносини в трикутнику Пригожин-Кадиров-Шойгу", — зауважив Подоляк.

За його словами, є легіон "Свобода Росії", який проводить свої дії на деяких територіях РФ. Є безліч безпілотників, які атакують російські території, тому це все є "невід'ємною складовою програної війни".

"Так, вона ще фактично не програна чи юридично не програна. Але Росія програє цю війну і, безвідносно до України, на території Росії відбуватимуться всі ці процеси підриву, активні зіткнення і так далі. В мене питання інше. Чому західний світ думає, що можна стати перед поїздом історії і зупинити його?" — поцікавився він.

На запитання, чому західний світ справді боїться говорити про майбутнє РФ, Подоляк відповів:

"Консервативні. Вони хочуть жити в ілюзорному світі довоєнного часу".

Нагадаємо, раніше Михайло Подоляк заявив, що ядерні погрози самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка — лише анекдотичні заяви. Білоруський диктатор давно не є суб'єктом політики та війни в України.