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Заява лідера Чехії про "небажані сценарії" поразки рф: Кулеба різко відповів

18 лютого 2023 19:58
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Заява президента Чехії про поступки України у війні: Дмитро Кулеба відповів
Петр Павел
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав європейських політиків на кшталт новообраного президента Чехії Петра Павела "вірити в Україну" і не схиляти Київ до поступок. Таким чином він відповів на слова чеського лідера про "небажані сценарії" поразки росії у війні. 

Відповідна дискусія відбулася на "Українському ланчі", організованому Фондом Пінчука у рамках Мюнхенської безпекової конференції, повідомляє "Європейська правда".

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"Інтелектуальна пастка" для партнерів України

Кулеба, який також брав участь у панелі, відповів Петру Павелу, процитувавши його ж слова.

"Є інтелектуальна пастка, якої треба уникнути. Підтримуючи Україну, треба також вірити в Україну, а не готувати її до гіршого", — заявив міністр.

Голова української дипломатії назвав неприпустимим схиляння України до поступок.

"Немає різниці між тими, хто каже фразу "Україна, можливо, поступиться" та фразу "Україні, певно, доведеться поступитися". Тому вірте в Україну і підтримуйте Україну, і ми переможемо", — наголосив міністр. 

Позиція інших європейських лідерів

Інші учасники дискусії також вступили в суперечку з Павелом, лишивши його єдиним учасником, який вдався до таких припущень.

"Тим, хто каже "будьте реалістичними", я хочу нагадати, що рік тому "бути реалістичним" означало не припускати, що сьогодні ми опинилися тут. Бути реалістичним це означає бути короткозорим", — заявив прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон. Він також закликав усіх партнерів України "вірити в те, що ви робите".

Прем’єрка Фінляндії Санна Марін зі свого боку закликала не пропонувати росії "легку поразку", уникаючи уявних небажаних наслідків.

"Росія має заплатити справді високу ціну за атаку на Україну. Всі 400 млн заморожених російських грошей мають бути витрачені в Україні. Ціна для росії за цей напад має бути справді високою. Якщо вона буде такою, яку вони осилять, то буде новий напад. І росія має справді програти війну", — заявила очільниця фінського уряду.

Заява обраного президента Чехії

Раніше Петер Павел несподівано заявив, про існування "небажаних сценаріїв" перемоги України. Він сказав, що Захід має остерігатися такої перемоги України, яка розвалить рф, а також припустив, що Україна під тиском бойових дій поступиться своїми вимогами до росії і погодиться на поступки, яких зараз Київ не допускає. 

Павел закликав усіх "бути реалістичними — сподіватися на краще, але готуватися до гіршого".

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