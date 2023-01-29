Новообраний президент Чехії відвідає Україну навесні

Новообраний президент Чехії збирається в Україну: на коли заплановано візит
Новообраний президент Чехії Петр Павел збирається здійснити робочий візит до України. Він приїде разом зі словацькою колегою Зузаною Чапутовою навесні 2023 року.
Про це Петр Павел розповів в ефірі CNN Prima.
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Візит президента Чехії
За словами Павела, ідея спільної з Чапутовою поїздки народилась випадково. Вони обидва планували здійснити візит в Україну.
"Вона сказала, що це було схоже на телепатію, що ми ніби обмінялись думками", — сказав Павел.
Він уточнив, що такий візит відбудеться до саміту Північноатлантичного Альянсу, що має відбутись у Вільнюсі в липні цього року.
Також Павел підтвердив, що в неділю, 29 січня, поговорить із Президентом України Володимиром Зеленським. Крім того, він направив запит на розмову з президенткою Тайваню Цай Інвень, однак ще не отримав підтвердження.
Підтримка України
Новообраний президент Чехії підтвердив намір продовжувати військову підтримку України й не допустити перемоги росії у загарбницькій війні.
"Шлях до гарантування більшої безпеки для всіх — це повернення до нормального життя, відновлення України як суверенної держави", — наголосив Павел.
Він також додав, що у майбутньому, коли росія зможе це зробити, необхідно також почати діалог із нею про встановлення нормальних відносин і гарантій взаємної безпеки.
Нагадаємо, у Чехії відбувся другий тур президентських виборів. У результаті перемогу здобув колишній генерал НАТО Петр Павел.