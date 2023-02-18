Новообраний президент Чехії Петр Павел висловився щодо поразки росії у війні

Петр Павел

Колишній генерал НАТО Петр Павел, який торік переміг на виборах президента Чехії у січні 2023 року та має обійняти посаду у березні, вважає, що Захід має бути обережним у прагненні до поразки росії, щоби уникнути небажаних сценаріїв такої поразки.

Про це він заявив на "Українському ланчі" організованому Фондом Пінчука у рамках Мюнхенської безпекової конференції, повідомляє "Європейська правда".

Потрібно обрати сценарій поразки рф

Коментуючи імовірні підсумки війни після того, як очільник МЗС України Дмитро Кулеба заябив про безальтернативність повернення Криму та міжнародного покарання росії, Павел заявив, що Заходу варто утримуватися від підтримки того чи іншого сценарію.

"Нам треба бути обережним у тому, щоби підштовхувати Україну до певного результату. Можливо у якийсь момент Україна змінить своє бачення", — додав він.

Петер Павел наголосив, що поразка рф має різні сценарії, у тому числі ті, які Захід має уникнути.

"Можливо, що це призведе до розвалу росії... Якщо буде розвалена росія, то у нас може бути більше проблем, нам не може з ким вести переговори про роззброєння", — наголосив він.

Павел на став уточнювати, що саме, на його думку, має змінитися у діях Заходу для цього.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що новообраний президент Чехії Петр Павел збирається здійснити робочий візит до України. Він приїде разом зі словацькою колегою Зузаною Чапутовою навесні 2023 року.

