Заявление президента Чехии об уступках Украины в войне: Дмитрий Кулеба ответил

Петр Павел

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал европейских политиков типа новоизбранного президента Чехии Петра Павела "верить в Украину" и не склонять Киев к уступкам. Таким образом, он ответил на слова чешского лидера о "нежелательных сценариях" поражения россии в войне.

Соответствующая дискуссия состоялась на "Украинском ланче", организованном Фондом Пинчука в рамках Мюнхенской конференции безопасности, сообщает "Европейская правда".

"Интеллектуальная ловушка" для партнеров Украины

Кулеба, также участвовавший в панели, ответил Петру Павелу, процитировав его же слова.

"Есть интеллектуальная ловушка, которой нужно избежать. Поддерживая Украину, нужно также верить в Украину, а не готовить ее к худшему", — заявил министр.

Глава украинской дипломатии назвал недопустимым склонение Украины к уступкам.

"Нет разницы между теми, кто говорит фразу "Украина, возможно, уступит" и фразу "Украине, наверное, придется уступить". Поэтому верьте в Украину и поддерживайте Украину, и мы победим", — подчеркнул министр.

Позиция других европейских лидеров

Другие участники дискуссии также вступили в спор с Павелом, оставив его единственным участником, прибегшим к таким предположениям.

"Тем, кто говорит "будьте реалистичными", я хочу напомнить, что год назад "быть реалистичным" означало не предполагать, что сегодня мы оказались бы здесь. Быть реалистичным — это значит быть близоруким", — заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон. Он также призвал всех партнеров Украины "верить в то, что вы делаете".

Премьер Финляндии Санна Марин со своей стороны призвала не предлагать россии "легкое поражение", избегая воображаемых нежелательных последствий.

"Россия должна заплатить действительно высокую цену за атаку на Украину. Все 400 млн замороженных российских денег должны быть потрачены в Украине. Цена для россии за это нападение должна быть действительно высокой. Если она будет такой, какую они осилят — это будет означать новое нападение. И россия должна действительно проиграть войну", — заявила глава финского правительства.

Заявление избранного президента Чехии

Ранее Петер Павел неожиданно заявил о существовании "нежелательных сценариев" победы Украины. Он сказал, что Запад должен опасаться такой победы Украины, которая развалит рф, а также предположил, что Украина под давлением боевых действий уступит свои требования к россии и согласится на уступки, которые сейчас Киев не допускает.

Павел призвал всех "быть реалистичными — надеяться на лучшее, но готовиться к худшему".