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Заява Кулеби та проблеми військоматів: ефір Новини.LIVE

14 серпня 2023 17:57
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Заява Кулеби та проблеми військоматів: ефір Новини.LIVE
Політолог Вадим Карасьов. Фото: google.com
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Гостем ефіру Новини.LIVE буде політолог Вадим Карасьов. Він прокоментує заяву Дмитра Кулеби про те, що українців чекає дуже важкий політичний сезон, адже у світі ширяться голоси про необхідність переговорів з країною агресором.

Подивитися ефір, який розпочнеться о 18:00, можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

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Ефір Новини.LIVE

Політолог Вадим Карасьов став гостем студії Вечір.LIVE. Разом з ведучою каналу Новини.LIVE Ланою Шевчук обговорять заяву Дмитра Кулеби про те, що українців чекає дуже важкий політичний сезон, адже у світі ширяться голоси про необхідність переговорів з країною агресором, боротьбу з шаленим рівнем корупції серед очільників військкоматів та можновладців та зміну правил функціонування ТЦК.

Раніше ми повідомляли, що наступний політичний сезон у світі щодо дипломатії може виявитися складним для України. Різні держави будуть закликати до переговорів з Росією.

Нагадуємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав партнерів якнайшвидше надати Taurus і ATACMS. За його словами, чим більша дальність ракет, тим коротша війна.

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