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Кулеба попередив українців про важку осінь: деталі

12 серпня 2023 08:32
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Кулеба попередив українців про важку осінь: деталі
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Фото: пресслужба МЗС
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Наступний політичний сезон у світі щодо дипломатії може виявитися складним для України. Різні держави будуть закликати до переговорів з Росією.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в Instagram.

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Новий політичний сезон

Він провів розмову із журналістом Вадимом Карп'яком, в якій наголосив, що наша країна все одно здобуде перемогу "на всіх фронтах", але зазначив, що осінь буде важкою.

"Буде дуже важкий політичний сезон, всіх попереджаю", — зауважив дипломат.

Переговори з Росією

Кулеба спрогнозував те, що різні країни світу почнуть говорити про наявність проблем та про необхідність перемовин з РФ.

"Це не від чиновників звучить, але гучнішають ці голоси. Ми робитимемо все в рамках міжнародного права і кримінального законодавства для того, щоб ці голоси згасали", — запевнив міністр.

За його словами, скоро буде багато складних міжнародних самітів, де Україні необхідна "кількісна та якісна присутність усього світу, а не лише наших традиційних друзів із Європи та Північної Америки".

Нагадаємо, раніше Дмитро Кулеба проявив упевненість у можливості отримання Україною ракет далекого радіусу дії Taurus та ATACMS від Німеччини та США. Ці озброєння здатні посилити можливості української армії щодо дій у районі російських ліній оборони.

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