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Заявление Кулебы и проблемы военкоматов: эфир Новини.LIVE

14 августа 2023 17:57
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Заявление Кулебы и проблемы военкоматов: эфир Новини.LIVE
Политолог Вадим Карасев. Фото: google.com
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Гостем эфира Новини.LIVE будет политолог Вадим Карасев. Он прокомментирует заявление Дмитрия Кулебы о том, что украинцев ждет очень тяжелый политический сезон, ведь в мире ходят голоса о необходимости переговоров со страной агрессором.

Посмотреть эфир, который начнется в 18:00 можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

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Эфир Новини.LIVE

Политолог Вадим Карасев стал гостем студии Вечір.LIVE. Вместе с ведущей канала Новини.LIVE Ланой Шевчук обсудят заявление Дмитрия Кулебы о том, что украинцев ждет очень тяжелый политический сезон, ведь в мире ходят голоса о необходимости переговоров со страной агрессором, борьбе с бешеным уровнем коррупции среди руководителей военкоматов и власть имущих и изменение правил ТЦК.

Ранее мы сообщали, что следующий политический сезон в мире по дипломатии может оказаться сложным для Украины. Разные государства будут призывать к переговорам с Россией.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал партнеров как можно быстрее предоставить Taurus и ATACMS. По его словам, чем больше дальность ракет, тем короче война.

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