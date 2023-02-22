Путін здав назад - росія продовжить дотримуватися ядерної угоди

У Москві заявляють, що це сприятиме стратегічній стабільності

Росії продовжить дотримуватися обмеження російсько-американського договору про заходи щодо подальшого скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНО-3).

Про це заявив заступник начальника ГУ міжнародного військового співробітництва Міноборони рф Євген Ільїн, повідомляє російське видання РИА "Новости".

"Щодо рівнів, які були оголошені Володимиром Володимировичем за кількістю носіїв ядерних боєзарядів, вони також дотримуватимуться. <...> І, відповідно, процес обміну повідомлень у рамках угод 1988 року між Радянським Союзом та Сполученими Штатами Америки також налагоджений, він існує і буде реалізований у повному обсязі", — сказав Ільїн, виступаючи 22 лютого в російській Держдумі.

За його словами, такі дії необхідні для запобігання хибним спрацьовуванням, яке є важливим для підтримки стратегічної стабільності.

Що являє собою "ядерний договір" між рф та США

Договір про стратегічні наступальні озброєння (СНО-3) накладає обмеження на кількість розгорнутих ядерних озброєнь міжконтинентальної дальності як у США, так і в росії. Востаннє його був подовжено на п'ять років на початку 2021 року.

Нагадаємо, 21 лютого Володимир Путін під час свого звернення до депутатів Федеральних зборів заявив про те, що росія припиняє свою участь у договорі СНО-3. При цьому він наголосив, що це не вихід рф з угоди, а лише призупинення до подальших переговорів між сторонами договору.

22 лютого російська Держдума одноголосно проголосувала за пропозицію путіна про вихід із СНО-3.