Франция и Британия обеспокоены выходом рф из ядерного соглашения

Путин заявил, что рф выходит из Договора о стратегических наступательных вооружениях

В обращении к федеральному собранию кремлевский диктатор путин заявил, что рф выходит из ядерного соглашения. Обеспокоенность по этому поводу уже выразили во Франции и Британии.

Об этом пишет Sky News.

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В частности, руководство Великобритании призвало владимира путина пересмотреть решение о выходе из ядерного договора, назвав это необдуманным шагом.

"Контроль над вооружениями является жизненно важным для безопасности нашей планеты, и это еще один пример того, как пути ставят под угрозу глобальную безопасность ради политической выгоды", — заявил спикер британского премьер-министра Риши Сунака.

Официальный Париж также со своей стороны выразил обеспокоенность по поводу решения москвы.

"Франция выражает сожаление по поводу сегодняшнего заявления президента путина о приостановлении участия россии в ДСНВ", — отмечает пресс-служба МИД Парижа.

Напомним, сегодня, 21 февраля президент рф владимир путин заявил, что россия приостанавливает свое участие в договоре о стратегическом оружии СНВ-ІІІ.

Кремлевский диктатор уточнил, что это не выход россии из соглашения, а лишь приостановка к последующим переговорам между сторонами договора.